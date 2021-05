Uomini e Donne registrazione 10 maggio: Gemma in mutande, Ida esce con un uomo

Uomini e Donne sta per chiudere i battenti, pertanto, per ultimare le messe in onda a fine maggio anche ieri, lunedì 10, si è effettuata una nuova registrazione. In tale occasione c’è stata una nuova sfilata, durante la quale è accaduto un piccolo imprevisto a Gemma.

Restando sempre in tema di trono classico, poi, Ida ha conosciuto un nuovo cavaliere. A quanto pare, dunque, la dama si è gettata definitivamente alle spalle il capitolo Riccardo Guarnieri.

Ida va avanti a Uomini e Donne

Nel corso della registrazione del 10 maggio di Uomini e Donne si è partiti da Gemma. La dama si è seduta al centro dello studio ed ha commentato la sua conoscenza con Aldo. Quest’ultimo ha deciso di chiudere ogni contatto con lei in quanto la vede solo come un’amica. Tale confessione ha generato un certo sconforto nella Galgani, in quanto non credeva di non interessare affatto al cavaliere. Aldo, allora, è intervenuto per dire di non aver capito che la dama fosse così interessata a lui.

Successivamente, poi, si è parlato anche di Luca, che continuerà a far star male Elisabetta. La dama proprio non riesce a distogliere le sue attenzioni da lui, al punto da continuare a frequentarlo, malgrado lui non sia affatto sulla sua stessa lunghezza d’onda. Una volta ultimato anche questo argomento, si è parlato finalmente di Ida. La dama sembra si sia gettata il passato alle spalle in quanto sta conoscendo un nuovo cavaliere.

Registrazione 10 maggio: Gemma in slip

Il protagonista in questione è Gabriele. Quest’ultimo l’ha portata a fare un aperitivo al mare. In seguito, lei lo ha invitato a salire nel suo appartamento e lì hanno avuto la possibilità di approfondire ulteriormente la loro conoscenza. Durante la registrazione del 10 maggio di Uomini e Donne, poi, c’è stata anche la sfilata. Il tema era: “Sogno di una notte di mezza estate”. La prima a salire in passerella è stata, come sempre, Gemma. La protagonista si è cimentata in un esilarante ballo, durante il quale c’è stato un imprevisto.

Nello specifico, la dama ha ballato il can can e, nel farlo, si è alzato il vestito mettendo in bella mostra gli slip di un rosa molto acceso. La scena, naturalmente, ha scatenato l’ilarità dei presenti, specie di Tina Cipollari. Ad ogni modo, a vincere la sfilata è stata proprio la dama bianca.