Barbara D’Urso fidanzata con Francesco Zangrillo, Alessi: “Finalmente non è più single”

Roberto Alessi conferma che Barbara D’Urso non è più single

Da qualche mese a questa parte Barbara D’Urso è finita più volte al centro del gossip. Il motivo? Aulla professionista napoletana che a fine mese andrà in pausa estiva sono circolati numerosi pettegolezzi sul fatto che da tempo si stia frequentando con un certo Francesco Zangrillo. Nonostante queste indiscrezioni la diretta interessata nelle sue trasmissioni tv ha sempre negato categoricamente di avere un compagno, professandosi single.

Quale sarà quindi la verità? A fare un po’ di chiarezza sulla vicenda di gossip ci ha pensato una persona che va spesso nei salotti di Carmelita, ovvero Roberto Alessi. Il giornalista sul suo magazine Novella 2000 ha dichiarato di aver avuto una notizia da fonti certe sul fatto che Lady Cologno ha il cuore impegnato. “Finalmente non è più single…Un uomo è innamorato perso di lei…E la cosa mi fa piacere…”, ha scritto il diretto. Subito dopo lo stesso ha fatto sapere che questo uomo è proprio Zangrillo: “Anche i figli di lui sanno da tempo di questa loro frequentazione…”.

Carmelita insieme a Francesco Zangrillo? Il rumor

Nell’ultimo numero in edicola del periodico Novella 2000, il suo direttore Roberto Alessi che Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo verranno allo scoperto immediatamente dopo questo suo scoop.

“Credo che a breve, dopo questa notizia, usciranno allo scoperto, anche perché se la cosa l’ho saputa è proprio merito di Francesco Zangrillo che ha smentito di aver corteggiato la Gregoraci….”, si legge sulla nota rivista. La professionista partenopea nei prossimi giorni annuncerà di essersi fidanzata con Francesco Zangrillo? Staremo a vedere cosa accadrà e se continuerà a smentire.

Il consiglio di Roberto Alessi a Barbara D’Urso

Sempre sulla rivista Novella 2000, il giornalista Roberto Alessi che spesso è ospite nei salotti di Barbara D’Urso, ha fatto una specie d’appello a quest’ultima. Secondo il giornalista, infatti, la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live dovrebbe rendere pubblica questa storia con Francesco Zengrillo dicendo loro di non essere più single.

“Basta con l’ostinata riservatezza, se si è famosi come Barbara d’Urso che ci entra in casa ogni giorno, bisogna condividere…”, ha scritto il direttore del noto settimanale. Secondo quest’ultimo venire allo scoperto sarebbe l’unico modo per Carmelita di godersi in libertà questa relazione con Zengrillo. Lady Cologno ascolterà il suo consiglio?