Gianni Sperti asfalta le dame che hanno criticato Uomini e Donne: “Non meritano stima” (FOTO)

Nel corso della giornata di ieri, alcune ex dame di Uomini e Donne si sono scagliate contro il programma e Gianni Sperti è intervenuto per manifestare il suo punto di vista. L’opinionista ha esordito dicendo di essere stato contattato da molte persone, le quali gli hanno chiesto di commentare l’accaduto.

Lui, però, non è voluto entrare troppo nel merito della vicenda, tuttavia, non ha potuto fare a meno di ammettere di non nutrire affatto stima per le donne in questione. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Il commento di Gianni Sperti contro le ex dame di Uomini e Donne

In questi giorni, Veronica Ursida, Maria Tona, Aurora Tropea e Anna Tedesco hanno fatto una diretta su Instagram molto discussa. Le quattro dame hanno criticato Uomini e Donne e alcuni protagonisti presenti nel programma, tra questi c’è stato anche Gianni Sperti. Molti utenti, quindi, hanno contattato in privato l’opinionista per chiedergli cosa ne pensasse di quanto accaduto. Lui è stato alquanto lapidario, in quanto ha detto di aver letto i numerosi commenti, tuttavia, non sente tutta questa esigenza di intervenire.

Secondo il suo punto di vista, infatti, queste persone non merito assolutamente una risposta e attenzione da parte dei membri dello staff del programma. Lui ha palesato di non nutrire affatto stima per loro, pertanto, non c’è nulla di cui parlare. Le sue parole, dunque, sono state estremamente brevi ma concise ed hanno chiarito appieno quello che pensa delle protagoniste. (Continua dopo la foto)

La replica di Veronica

Gianni Sperti, infatti, anche quando le quattro dame erano presenti a Uomini e Donne, non ha mai nutrito molta simpatia nei loro confronti. Nel suo mirino ci sono finite soprattutto Aurora, Maria e Veronica. Tutte e tre, durante la diretta, hanno insinuato che l’opinionista pratichi bullismo in studio. Anche Anna, che non è stata vittima allo stesso modo delle altre delle accuse del ballerino, ha detto di non comprendere come sia possibile consentire tutto ciò.

Nel frattempo, anche l’intervento di Gianni è divenuto virale e alcune dame coinvolte hanno commentato l’accaduto. Ad intervenire è stata soprattutto la Ursida, la quale ci ha tenuto a precisare di non aver detto assolutamente nulla contro l’opinionista. Per tale ragione, non comprende affatto il motivo per il quale lui si sia sentito così chiamato in causa. Inoltre, la donna ha invitato tutti a prendere visione della diretta, la quale è stata salvata nelle sue IGTV in modo da avere un quadro chiaro della situazione.