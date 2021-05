Oroscopo 17 maggio 2021: Pesci guardate al futuro, Toro verso un miglioramento

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 17 maggio denotano una giornata di ripresa per i nati sotto il segno del Toro. I Capricorno riacquisteranno la luce persa di recente, mentre i Pesci devono essere un po’ più realisti e guardare avanti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non tirate troppo la corda sulle faccende di cuore. Le persone che vi amano sono disposte ad accettare i vostri malumori, ma faranno lo stesso anche quelle conosciute da poco? Evitate di sfogare sugli altri la rabbia che contraddistingue questi giorni e siate più espansivi.

Toro. Lo stato di malessere e malinconia che ha contraddistinto il fine settimana appena trascorso sta per abbandonarvi. Concentratevi un po’ di più sui vostri obiettivi e non perdete di vista le cose importanti. Anche se la vita vi pone dinanzi degli ostacoli, affrontateli a testa alta.

Gemelli. L’Oroscopo del giorno 17 maggio 2021 vi esorta a darvi da fare. La settimana appena trascorsa potrebbe essere stata un po’ sottotono, ma adesso è tempo di riprendere in mano la vostra vita. Se vi siete fermati professionalmente a causa di qualche motivo, adesso potete recuperare.

Cancro. Le tensioni si allentano e i rapporti possono essere ricuciti. Coloro i quali hanno avuto delle divergenze con il partner di recente avranno delle possibilità per recuperare. Tutto, però, dipenderà da voi e dalla voglia che avete di rimediare. Mettete da parte l’orgoglio.

Leone. Se siete single, questo è il momento di darvi da fare. Le previsioni astrali sono favorevoli, pertanto, è questo il momento di insistere. Le coppie, invece, devono trovare il modo per ravvivare un po’ di più la situazione. In campo professionale ci sono dei progetti in ballo da rivedere.

Vergine. Buon momento per fortificare i rapporti interpersonali. Siete socievoli e abbastanza aperti al confronto con gli altri. Dal punto di vista del lavoro, invece, chi è alla ricerca potrebbe fare un po’ di fatica a trovare la propria collocazione. Sappiate che nessuna soddisfazione si ottiene se prima non si fatica un po’.

Previsioni 17 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi potreste rimanere particolarmente spiazzati da una persona a voi vicina. Siate aperti ai nuovi incontri e non ponetevi limiti o freni nei rapporti con gli altri. Non precludetevi la possibilità di fare nuove conoscenze per la sola paura di rimanere scottati. Nella vita il rischio fa parte del gioco.

Scorpione. Se ci sono delle cose poco chiare che riguardano la sfera professionale, è il momento di fare chiarezza. Siate cauti nei rapporti con il prossimo. Non tutti sono sinceri, pertanto, l’oroscopo del 17 maggio 2021 vi esorta a guardarvi bene dai nemici, ma ancor meglio da chi si dipinge amico

Sagittario. Interessanti risvolti sul fronte lavoro. La settimana comincerà con molte cose da fare. Se siete indecisi su di un progetto o su alcune clausole contrattuali, forse è il caso che vi facciate aiutare da una persona cara. In amore non tiratevi indietro dinanzi le vostre responsabilità.

Capricorno. Solitamente siete persone tendenzialmente solari e raggianti. In questo periodo, però, potreste aver perso un po’ della vostra luce. Non temete e non rammaricatevi, tutto si aggiusta per chi ci crede davvero. Circondatevi dell’affetto delle persone care.

Acquario. Attenzione all’amore. In questi giorni potrebbe nascere qualche piccola controversia. Particolarmente la giornata odierna potrebbe rivelarsi tesa. Cercate di farvi scivolare le cose addosso e non soffermatevi troppo sulle critiche, accettate solo quelle che ritenete costruttive.

Pesci. Questo è il momento giusto per gettarvi il passato alle spalle. Se siete indecisi o timorosi su di una decisione da prendere, è opportuno fermarsi un attimo a riflettere. I traguardi che vi siete prefissati saranno raggiunti, ma dovete essere pazienti e, soprattutto, non dovete perdere la speranza.