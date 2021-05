Vera Gemma contro Cecilia Rodriguez: “Ha detto che sono brutta” (FOTO)

Vera Gemma chiamata in causa da Ilary Blasi

In occasione della nuova puntata de L’Isola dei Famosi 15 Vera Gemma è tornata nuovamente in studio. L’ex naufraga si è presentata fasciata in una tutina aderentissima in stile Britney Spears.

Dopo l’ingresso trionfale della fidanzata di Jedà, la padrona di casa Ilary Blasi le ha espressamente chiesto chi preferiva tra Ignazio Moser e Isolde Kostner, che stavano per sfidarsi in una prova di apnea. Andiamo a vedere nel dettaglio come ha risposto la figlia d’arte.

L’ex naufraga rivela che la Rodriguez la considera una brutta donna

A quel punto Vera Gemma, a grande sorpresa, nello studio de L’Isola dei Famosi 15 ha detto qualcosa di inaspettato su Cecilia Rodriguez: “Io pure tifo per Isolde. Perché la fidanzata di quello ha detto che sono brutta. Cecilia Rodriguez ha detto che sono una brutta donna. A questo punto sono contro la famiglia, tutti quanti è“. Anche l’opinionista Tommaso Zorzi è rimasto senza parole dalla confessione di Vera Gemma, dicendo: “No impossibile amore, altrimenti l’avrei bacchettata“. (Continua dopo i post)

Vera contro Ignazio perché Cecilia ha detto che è brutta “Ce l’ho con tutta la famiglia” Vera ti amo. 👑#isola #prelemi — Vale✨♈️ (@iosonoestanca) May 14, 2021

vera “ma ha detto che sono brutta 😔”

Tommaso “ma chi amore”

vera “Cecilia”

Tommaso “no amore impossibile altrimenti l’avrei bacchettata!!” li amo da morire #isola #tommasozorzi — annalisa🍦 (@annamobene0) May 14, 2021

Vera Gemma si scaglia contro coloro che non credono alla storia con Jeda

In settimana Vera Gemma ha rilasciato una lunga intervista ad un noto magazine parlando della sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2021, ma anche della sua storia d’amore con Jedà. L’ex naufraga si è scagliata contro coloro mettono in dubbio la loro relazione sentimentale.

“Chi ci critica per la differenza d’età? S’attaccassero, noi ci amiamo davvero. Con Jeda la storia è nata durante una diretta con Asia Argento. Lui era spettatore ed ha iniziato a scrivermi. Io rispondevo in modo gentile. Eravamo in quarantena l’anno scorso. Poi il 6 giugno sono andata a Milano. Oggi è quasi un anno che stiamo insieme. Lui ha avuto una vita difficile, è molto più maturo della sua età. Ha accudito mio figlio Maximus che ha 10 anni. Non sono una sprovveduta, anche il padre del mio piccolo si fida di lui”.