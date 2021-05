Adriana Volpe torna in Mediaset e riparte ancora una volta dal Grande Fratello Vip: il rumor

Adriana Volpe ritorna a Mediaset?

Dopo vent’anni di carriera in Rai, Adriana Volpe l’anno scorso ha debuttato a Mediaset partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo una breve parentesi a Tv8 con il programma Ogni Mattina, il prossimo settembre settembre potrebbe tornare su Canale 5, proprio partecipando per l’ennesima volta al GF Vip. Ma se nel 2020 lo ha fatto da concorrente, questa volta potrebbe ricoprire il ruolo da opinionista.

A giugno, infatti, l’ex gieffina saluterà per sempre il pubblico del canale 8 e, come anticipato dal portale TvBlog, la donna si preparerà a ritornare nell’azienda del Biscione. “Tornerà già dal prossimo autunno 2021 in una serie di impegni preparatori che sarebbero il preludio ad un ingresso più corposo della conduttrice nel palinsesto prossimo futuro di Canale 5, proprio in trasmissioni di infotainment”, si legge sul sito.

Adriana Volpe al posto di Antonella Elia?

Qualche settimana fa, Antonella Elia è intervenuta a Casa Chi commentando il suo futuro da opinionista al Grande Fratello Vip. In quell’occasione la donna ha detto che una conferma sarebbe gratificante per il suo ego perché proverebbe che hanno premiato il suo percorso umano e professionale. Però è anche vero che se fai un lavoro una volta tu non debba rifarlo per tutta la vita.

“Io penso che cambiare sia sempre utile che non necessariamente uno deve fare per sempre quello che ha fatto. Quindi non so se sia una news vera o fake, ma accetto di buon grado e capisco se si decide per altro. Magari capisco se scelgono altri perché più convenienti. Certo li sfido a trovare qualcuno più bravo di me”, ha fatto sapere la fidanzata di Pietro Delle Piane.

Lo sfogo di Antonella Elia

Sempre a Casa Chi, Antonella Elia ha continuato così: “Se dovesse concludersi la mia esperienza al GF Vip credo che riguarderei al percorso come ad un evento umano, sociale e artistico. Non posso che gioire per avere vissuto questa esperienza”. Quest’ultima ha detto che si porta dietro la vergogna, il disagio, il senso di non essere mai al posto giusto e al momento giusto e il sapere che non è controllabile.

“Io sputo fuori delle cose come un vulcano in eruzione, non ho mezze misure e nemmeno diplomazia. Sono un’opinionista d’assalto, come un ariete sfondo tutto ma non so se gioire o vergognarmene”, ha concluso l’ex ragazza di Non è la Rai.