Dayane Mello, il nuovo fidanzato l’ha tradita? “Baciava una persona molto conosciuta” (FOTO)

In questi giorni, Dayane Mello ha appena annunciato di avere un nuovo fidanzato, tuttavia, quest’ultimo è stato avvistato con altre donne, pertanto, pare l’abbia già tradita. A diffondere le segnalazioni in merito sono stati gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza.

I due hanno dichiarato di essere a conoscenza di informazioni alquanto compromettenti che riguardano la nuova fiamma della modella. Il tizio in questione pare abbia baciato di recente una donna molto famosa nel mondo dello spettacolo.

Dayane Mello tradita?

Dayane Mello ha trovato un nuovo fidanzato, ma quest’ultimo pare l’abbia tradita. Il ragazzo in questione si chiama Andrea. I due si sono conosciuti durante una gita in barca organizzata dall’amica in comune Soleil Sorge. Entrambi sono rimasti piacevolmente colpiti l’uno dell’altra al punto da instaurare subito una relazione. Il rapporto è nato da poco, tuttavia, pare sia stato già messo in crisi a causa di alcune segnalazioni.

L’influencer Deianira Marzano è stata la prima a commentare la questione dicendo di aver ricevuto una telefonata da un’amica che appartiene al mondo dello spettacolo. La donna in questione le ha detto che Andrea sembrerebbe averci provato con una persona molto famosa al grande pubblico. I due si sarebbero scambiati effusioni e baci appassionati non molto tempo fa.

Le accuse contro il nuovo fidanzato della modella

A dare delle informazioni ancora più precise a riguardo ci ha pensato Amedeo Venza. Il protagonista ha chiesto ai suoi fan da quanto tempo Dayane Mello e il nuovo fidanzato si conoscessero. Questa domanda è sorta in quanto l’influencer ha detto che 15 giorni fa tale Andrea sarebbe stato beccato in compagnia di un’altra donna. Inoltre, i due protagonisti di questa segnalazione ci hanno anche tenuto a precisare che il tizio in questione sembrerebbe essere un vero sciupafemmine.

In questo periodo, infatti, ci starebbe provando anche con altre donne. Ad ogni modo, per il momento, queste sono solo indiscrezioni, pertanto, non è certo che il nuovo fidanzato di Dayane Mello l’abbia davvero tradita. La cosa strana, però, è che la diretta interessata si è trincerata dietro un rigoroso silenzio sui social. La dama, infatti, non è minimamente intervenuta per commentare l’accaduto e, eventualmente, per smentire tutte le informazioni trapelate. Non ci resta che attendere per capire come si evolverà questa intricata vicenda.