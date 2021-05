Isola, Iva Zanicchi accusa la regia: “Mi hanno sgridata perché ho detto che hanno un bel sedere”

Iva Zanicchi rimproverata dalla regia: il motivo

Recentemente Iva Zanicchi ha fatto sapere di essere stata sgridata dalla regia de L’Isola dei Famosi. Il ‘fattaccio’ è accaduto durante la puntata di venerdì scorso 14 maggio 2021. L’opinionista del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha ammesso di essere stata ripresa dal regista per essersi fatta sfuggire una battuta alquanto piccante.

Durante il collegamento con la Playa Imboscatissima su cui sono rilegate Francesca Lodo e Beatrice Marchetti, l’Aquila di Ligonchio ha asserito: “Mi hanno sgridata perché ho detto una cosa che non dovevo dire, cioè che hanno un bel sedere”. Ovviamente quella dell’80enne è stata un’uscita spontanea e non è la prima volta che le capita. Tuttavia, stavolta alla regia non sarebbe andata giù, rimproverandola durante la pubblicità. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto recentemente alla donna.

La cantante emiliana e il problema alla mano

Iva Zanicchi ha fatto il suo ingresso a L’Isola dei Famosi 2021 dopo essere stata costretta, nel precedente appuntamento, di scappare in fretta e furia dallo studio di Cologno Monzese per recarsi in ospedale. Tutta colpa di una puntura di vespa.

“Non è niente, anzi buona serata a tutti. Però il medico ha detto che potrei fare un saltino al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno altrimenti ci vediamo lunedì”, ha fatto sapere successivamente l’opinionista emiliana. Dopo aver asserito di provare parecchio dolore alla mano, la cantante ha scelto di andare via e Tommaso Zorzi l’ha accompagnata dietro le quinte a braccetto.

Elettra Lamborghini si siede sulla poltrona d Iva Zanicchi

A quel punto l’altra opinionista de L’Isola dei Famosi 15, ovvero Elettra Lamborghini ha approfittato dell’assenza della collega Iva Zanicchi per prendere la sua poltrona. È stata proprio la ricca ereditiera emiliana a chiedere alla padrona di casa Ilary Blasi di lasciarle provare l’emozione di sedersi sulla poltrona dell’80enne.

Un grande stravolgimento visto e considerato che da inizio edizione i posti sono assegnati. Ma chi sta seguendo questa stagione del reality show di canale 5 sta notando che tutto è possibile. In particolare ci si può imbattere ad una serie di gaffe e doppi sensi da parte della conduttrice romana che spesso le sono costate delle critiche sul web.