Giulia Salemi preoccupata sbotta su IG: “È spaventoso, denunciate!” (FOTO)

Giulia Salemi molto preoccupata sui social: il motivo

Chi segue Giulia Salemi sui social sa perfettamente che è particolarmente attiva sui suoi canali. L’influencer italo-persiana, però, non utilizza Instagram e Twitter solo per lavoro e per la sua vita privata. Infatti, la compagna di Pierpaolo Pretelli visto l’alto numero di follower, spesso usa il suo canale per fare degli annuncio e delle campagne di sensibilizzazione. A tal proposito, qualche ora fa la modella ha condiviso su Twitter uno stralcio di un articolo in cui vengono riportati dei dati abbastanza preoccupanti.

Nello specifico, ultimamente le violenze sulle donne e lo stalking sono aumentati in maniera vertiginosa. Per questo motivo la ragazza in un primo momento ha espresso tutto il suo sconforto, e subito dopo ha chiesto a tutte coloro che la seguono a denunciare qualora fossero vittime di violenze: “Date un’occhiata a questi dati spaventosi…E denunciate!”.

La modella pubblica dei dati sulla violenza sulle donne

Subito dopo, sempre sullo stesso post condiviso sul suo account Twitter, Giulia Salemi ha anche detto di credere che questa pandemia da Covid – 19 avrebbe esposto tante donne alla violenza psicologica e a stalking da parte degli uomini. “Questa pandemia ha esposto anche tante donne alle violenze psicologiche e stalking…”, ha scritto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli sul social network.

Quest’ultima, inoltre, ha riportato alcuni dati riportati sono davvero terribili. Inoltre, fanno capire che bisogna agire immediatamente per porre fine a quello che sta accadendo ultimamente. (Continua dopo il post)

Giulia Salemi parla della pandemia su Twitter

Sempre su Twitter, l’ex gieffina Giulia Salemi ha concluso il suo sfogo social facendo una riflessione molto importante sulla pandemia che da oltre un anno sta mettendo in ginocchio tutto il mondo.

La figlia della naufraga Fariba Tehrani ha confessato che questa emergenza sanitaria ha costretto un po’ tutti a cambiare la propria vita e modi di fare. “La pandemia ci ha cambiati e costretti a vivere una vita dietro a uno schermo…”, ha scritto l’influencer italo-persiana. Ovviamente i suoi tanti fan hanno dato ragione alla ragazza.