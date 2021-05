Grande Fratello Vip 6, Mediaset fa il colpaccio: Gabriel Garko e Anna Oxa concorrenti? Il rumor

Gabriel Garko e Anna Oxa concorrenti del GF Vip 6? Il rumors

Nella giornata di lunedì 17 maggio 2021 a Ogni Mattina su Tv8 è stata sganciata una bomba mediatica. Nello specifico, stando a quanto dichiarato dal giornalista Santo Pirrotta ad nel programma di Adriana Volpe, l’attore Gabriel Garko e la cantante Anna Oxa sarebbero in trattativa per partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, in onda a settembre e condotto per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini.

E se per il professionista torinese sarebbe in qualche modo un ritorno nella casa di Cinecittà, infatti era entrato lo scorso ottobre per fare una sorpresa a Rosalinda Cannavò con tanto di coming out in diretta televisiva.

Mediaset punta su nomi forti per la nuova edizione

Mentre per Anna Oxa, che difficilmente appare in televisione, ultima volta a Live Non è la D’Urso, sarebbe un vero e proprio debutto in un reality show dopo l’esperienza non positiva a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. La cantante di origini albanesi sarebbe un vero colpaccio per il conduttore del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini.

Ovviamente quest’ultimo deve tenere conto che la donna ha un carattere molto particolare, quindi è facile che possa lasciare la casa più spiata d’Italia alla prima discussione o incomprensione con i compagni d’avventura. A questi due potrebbero aggiungersi anche Barbara Bouchet, Katia Ricciarelli, Sandra Milno ed il giornalista Attilio Romita. Nomi molto forti ma nello stesso tempo questi artisti sono avanti negli anni.

Anna Oxa e Gabriel Garko verso il Grande Fratello Vip 6

Secondo il giornalista di Ogni Mattina al Grande Fratello Vip 6 potrebbero partecipare Gabriel Garko e Anna Oxa. Oltre ai due sul web girano i nomi di altri personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. Alex Di Giorgio, nuotatore, Amedeo Goria, giornalista, Andrea Iannone, pilota, Arisa, cantante, Attilio Romita, giornalista, Gaia Zorzi, sorella di.

Ma anche Giovanni Ciacci, costumista, Loredana Lecciso, showgirl, Manuel Bortuzzo, nuotatore, Pamela Prati, showgirl, Raffaella Fico, showgirl, Rocco Casalino, portavoce, Sandra Milo, attrice, Selvaggia Roma, ex gieffina. Pure Martina Miliddi, ex ballerina di Amici, Daniela Martani, ex Isola dei Famosi, Drusilla Gucci, ex Isola dei Famosi. Vera Gemma, ex Isola dei Famosi, Katia Riccarelli, cantante lirica e Barbara Bouchet, attore.