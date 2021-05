Isola dei Famosi, Beppe Braida affonda Elettra Lamborghini: “La definisco un alieno, non le importa niente”

Beppe Braida contro Elettra Lamborghini

Ospite nella trasmissione radiofonica Turchesando, il comico Beppe Braida ha ripercorso la sua breve esperienza in Honduras per L’Isola dei Famosi 2021. Ricordiamo che l’attore è partito di fretta in furia perché la produzione gli ha comunicato la positività dei genitori e addirittura il ricovero del padre in ospedale.

Parlando con i due conduttore del format, l’ex naufrago parlando dell’opinionista Elettra Lamborghini ha detto che quest’ultima non sta svolgendo bene il suo ruolo. In fatti l’uomo ha affermato: “La definisco un alieno”.

Il giudizio negativo sull’opinionista emiliana

Intervistato ai microfoni del format radiofonico Turchesando, Beppe Braida ha continuato il suo racconto sull’Isola dei Famosi 15. Infatti, quando la padrona di casa Turchese Baracchi, ex volto di Forum, gli ha domandato di dire quale è la cosa più positiva e quella più negativa dell’esperienza vissuta in Honduras, l’ex naufrago non si è tirato indietro.

Infatti quest’ultimo ha risposto così: “La cosa più dura e banale del mondo è la fame. Sogni h24 cosa mangiare. La cosa più bella invece è che ho lasciato dei rapporti umani con tutti che sono meravigliosi”. Subito dopo il comico di Zelig e Colorado ha riferito anche cosa pensa dell’opinionista Elettra Lamborghini: “Sembra che sia seduta lì e il resto l’avrà lasciato da qualche parte. Mi dà l’idea di una che non gliene può fregare di meno. Un alieno perché l’hanno lasciata con l’astronave”.

Beppe Braida replica alle accuse e svela chi dovrebbe vincere l’Isola 15

Sempre a Turchesando, Beppe Braida ha replicato a coloro che lo hanno accusato di stare in disparte a L’Isola dei Famosi 15. “Mi hanno accusato di essere stato un po’ in disparte. In realtà sono andato sull’Isola con uno scopo ben preciso. Volevo portare un po’ di leggerezza. Grazie a Dio l’hanno capito tutte le persone che mi sono state vicine. La rissa e lo scontro non mi appartengono nella vita di tutti i giorni”, ha fatto sapere il comico.

Quest’ultimo ha detto anche che in quel lasso di tempo ha stretto dei bei rapporti d’amicizia, soprattutto con la collega Valentina Persia: “Abbiamo un affetto unico. Ci siamo ritrovati”. Per tale ragione, secondo lui il reality show lo dovrebbe vincere: “Vorrei che vincesse Awed o Valentina. Il sogno nostro era quello di arrivare tutti e tre alla fine. Mi auguro che vinca uno o l’altra”.