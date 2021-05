Il Paradiso delle signore andrà in onda anche sabato 22 maggio: ecco orario, puntata e motivo

Giovedì 20 maggio è saltato il consueto appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore, pertanto, l’episodio mancante verrà recuperato sabato 22 maggio. Onde evitare di creare troppi problemi con la programmazione della serie tv si è deciso di dare luogo a questo appuntamento speciale.

Nello specifico, in tale data verrà trasmesso l’episodio numero 155 che, originariamente, era previsto per la giornata di venerdì 21 maggio. Scopriamo, nel dettaglio, dunque, come cambierà la programmazione della soap.

Variazione di palinsesto al Paradiso delle signore

Ancora variazioni di palinsesto in Rai. Nella giornata del 20 maggio non è andato in onda l’episodio numero 154, che era previsto da calendario. Il motivo è risieduto nella necessità di lasciare spazio alla conferenza del Presidente del Consiglio Mario Draghi. L’evento si è dilungato per parecchio tempo, al punto da imporre una sospensione temporanea della messa in onda della puntata. L’episodio in questione, dunque, è andato in onda venerdì 21 maggio, sempre al consueto orario e sempre su Rai 1.

Ad ogni modo, onde evitare di generare uno slittamento delle puntate e un allungamento delle messe in onde oltre la data relativa all’ultima puntata, ovvero, venerdì 28 maggio, la Rai ha deciso di dare luogo ad appuntamento straordinario. Nella giornata di sabato 22 maggio, infatti, andrà in onda l’episodio numero 155 del Paradiso delle signore. In questo modo, entro la fine di questa settimana, verranno trasmesse tutte le puntate previste.

La programmazione del 22 maggio di Rai 1

A partire da lunedì prossimo, invece, tutto dovrebbe tornare alla normalità. Questo, naturalmente, salvo variazioni inaspettate di palinsesto, che saremo pronti a comunicarvi tempestivamente. La prossima settimana sarà molto importante dal punto di vista della programmazione in quanto sono previste le messe in onda degli ultimi cinque episodi di questa stagione della soap opera di Rai 1. Per quanto riguarda la programmazione dei palinsesti di Rai 1 relativi alla giornata del 22 maggio, oltre al Paradiso delle signore, sono previste le seguenti messe in onda.

Alle ore 13:30 ci sarà il consueto appuntamento con il TG 1;

Ore 14:00 andrà in onda Linea Blu;

Alle 15:00, invece, avverrà il recupero della puntata saltata della soap opera di Rai 1;

A partire dalle 15:45, invece, ci sarà A sua immagine;

Alle 16:30 il TG 1;

La sera, infine, è prevista la programmazione di Eurovision Song Contest.

