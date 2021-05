Stefania Orlando affonda Samantha De Grenet: “E’ stata falsa, dice una cosa e poi le rimangia”

Stefania Orlando dà della falsa a Samantha De Grenet

In occasione del nuovo appuntamento de Il Punto Z, Stefania Orlando è stata ospite in collegamento col suo caro amico Tommaso Zorzi. In quell’occasione, che con quest’ultimo ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip 5, appunto è tornata a parlare del reality show di Canale 5. Ovviamente l’ex conduttrice Rai ha fatto un piccolo accenno sui suoi progetti futuri. Ad un certo punto il rampollo meneghino ha fatto una sorta di gioco con la moglie di Simone Gianlorenzi chiedendole di dare dei giudizi ad alcuni suoi compagni d’avventura nella casa di Cinecittà.

E quando ha fatto il nome di Samantha De Grenet, l’ex gieffina senza giri di parole ha detto: “Samantha devo dire che è stata falsa…Prima dice delle cose e poi dice di non averle dette…”. Con molta probabilità Stefania si riferiva all’intervista della soubrette romana quando ha detto che non la conosceva e poi ha ritrattato tutto.

Per l’ex gieffina Angela Melillo è la migliore de L’Isola dei Famosi 2021

Sempre a Il Punto Z, il padrone di casa Tommaso Zorzi ha chiesto a Stefania Orlando chi sono i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021 che preferisce maggiormente. A quel punto la diretta interessata ha fatto un suo personale elenco, affermando di essere rimasta particolarmente colpita dall’ex ballerina del Bagaglino, Angela Melillo.

Il rampollo meneghino, però, le ha fatto presente che la donna è molto forte nel gioco ma non nutre tanta simpatia. La moglie di Simone Gianlorenzi è del suo stesso parere, per tale ragione ha riferito: “Angela nelle dinamiche mi piace meno…E’ meno presente…”.

Stefania Orlando spende delle parole al miele per Akash Kumar

Subito dopo, sempre in collegamento con Il Punto Z, Stefania Orlando stranamente ha espresso delle belle parole per l’ex naufrago verronese Akash Kumar, il quale recentemente ha puntato il dito contro l’ex tronista Andrea Cerioli. L’ex gieffina ha fatto sapere di avere le idee molto chiare sulla ragione per la quale il modello 29enne si comporta in determinate occasioni.

“Akash mi piace, ragazzo sensibile, magari aggredisce perché è timido…”, ha riferito la conduttrice trovando il pieno appoggio del suo caro amico Tommaso Zorzi. Tuttavia non sono mancate le polemiche sul web per le dichiarazioni di entrambi.