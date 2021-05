Fabio Testi, 79 anni e fidanzata di 34: “Una sessuologa, durante una visita di controllo è andata oltre”

Fabio Testi presenta la sua nuova fiamma di 45 anni pià giovane

Ebbene sì, dopo la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, Fabio Testi ha fatto di nuovo colpo. Questa volta non dal punto professionale ma sentimentale. L’attore, 79enne ma ormai ad un passo dagli 80, ha recentemente confessato di aver trovato l’amore con una donna molto più giovane di lui di 45 anni, che di lavoro fa la sessuologa.

Nel corso di una lunga intervista al periodico Nuovo, l’ex gieffino ha confidato: “Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre”. Tutto sarebbe nato, in poche parole, da un consulto più approfondito del solito. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato il professionista che settimane fa è stato ospite a Domenica Live er lamentarsi di una cosa che avviene vicino alla sua villa.

L’attore svela che la sua dolce metà è una sessuologa

Intervistato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, l’ex gieffino Fabio testi ha raccontato anche: “Mi ha colpito il fatto che è una professoressa di sessuologia. Sono interessato all’argomento e stiamo studiando il futuro. Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più!”. Fabio Testi, che ha partecipato alla quarta edizione del Grande Frattello Vip, comunque, non è nuovo a relazioni sentimentali con donne molto più giovani di lui.

Fabio Testi latin lover

Ad esempio, tra le sue ex fidanzate molto più giovani di Fabio testi ad esempio c’è Emanuela Tittocchia. L’attrice 50enne negli ultimi tempo è tornata alla ribalta per via della sua breve partecipazione alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, quella condotta da Ilary Blasi. Infatti, dopo l’eliminazione, l’ex volto di Centovetrine si è rifiutata di rimanere a Playa Imboscatissima.

Ma ad avere una storia d’amore con Testi sono state anche le attrici Ursula Andress, Charlotte Rampling e Anita Ekberg. Ed infine ci sono state anche le nozze con la stilista iberica Lola Navarro dal 1979 al 1996. Ecco una foto del noto attore su Instagram: