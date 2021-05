Rosalinda Cannavò si sfoga: “E’ un’accusa pesante, veramente allucinante e surreale”

Le accuse infamanti dei francesi contro I Maneskin

Sabato sera il gruppo italiano I Maneskin hanno trionfato all’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest. La loro vittoria. però, non è stata goduta fino in fondo perché qualcuno l’ha sporcata con delle assurde accuse mosse nei confronti dei quattro ragazzi da un giornale transalpino. Nello specifico, i francesi, hanno insinuato che il leader della band avrebbe fatto uso di stupefacenti in diretta. Su questa vicenda ha detto la sua anche Rosalinda Cannavò.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 attraverso il suo account Instagram di credere che queste accuse siano allucinanti e surreali. “E’ una cosa allucinante perché sarebbe davvero surreale senza avere prove…Si vede che sono accuse campare in aria…”, ha detto l’ex gieffina. Infatti, qualche ora dopo è stata smentita tutta la tesi messa in circolazione dai francesi, come ha evidenziato la fidanzata di Andrea Zenga: “E’ un’accusa gravissima…”.

L’intervento di Rosalinda Cannavò su Instagram

Sempre sul suo profilo Instagram, Rosalinda Cannavò ha anche detto che la cosa migliore sarebbe stata solo quella di congratularsi con I Maneskin. Infatti, quest’ultimi che sono nati come artisti di strada sono giovani ed estremamente talentuosi. Per l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5, la quale ultimamente è stata presa di mira dai leoni da tastiera, il gruppo musicale sarebbe semplicemente un bellissimo esempio.

“Dei giovani ragazzi dovrebbero solo gioire e non difendersi da certe accuse infamanti…Al contrario di altri noi sicuramente non avremmo mai fatto una cosa del genere…”, ha detto la compagna di Andrea Zenga.

Le parole della fidanzata di Andrea Zenga su I Maneskin

Rosalinda Cannavò, attraverso il suo canale IG, ha chiesto un’opinione a tutti coloro che la seguono sul noto social network. Subito dopo la 28enne messinese ha confessato di credere che chi ha formulato tali accuse così tanto infamanti nei confronti de I Maneskin dovrebbero pagare.

“Faranno il test per dimostrare di non aver preso stupefacenti…Se sarà, come credo, negativo…E’ giusto che chi ha fatto certe accuse paghi…”, ha detto la dolce metà di Andrea Zenga. Subito dopo, quest’ultima ha approfittato della situazione per rinnovare i complimenti al gruppo italiano che ha vinto il Festival di Sanremo 2021 oltre che all’Eurovision Song Contest.