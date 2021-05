Isabella Ricci: ecco che lavoro fa l’elegantissima dama di Uomini e Donne (FOTO)

Isabella Ricci conquista i cavalieri ma anche il pubblico da casa

Senza ombra di dubbio una delle dame più apprezzate dell’ultimo periodo al Trono over di Uomini e Donne Isabella Ricci. Quest’ultima in trasmissione si presenta sempre in modo elegante, è una donna molto alta e soprattutto decisa in fatto di uomini. Infatti, nell’arco di tre mesi, ovvero da quando è entrata nel parterre del dating show di Maria De Filippi, ha praticamente ammaliato tantissimi cavalieri, ma anche i telespettatori da casa.

Ovviamente in tanti si sono chiesti da dove viene, dove vive e che lavora fa. Stando ad alcune indiscrezioni, pare che la dama romana possa diventare presto una star della trasmissione di Canale 5, andando addirittura a sostituire Gemma Galgani. sarà così? (Continua dopo il post)

Biografia della dama romana del parterre senior di Uomini e Donne

Curiosando un po’ la sua biografia abbiamo scoperto che la dama Isabella Ricci vive a Ravenna, ma è originaria della Capitale, come si intuisce dal suo accento e perché al Trono over di Uomini e Donne lo ha comunicato più volte ai suoi pretendenti. Per la donna Roma è del resto una città abbastanza importante, dal momento che vi ha passato tantissimi anni della sua vita.

La rivale di Gemma Galgani è classe 1956 ed è laureata in Filosofia alla Sapienza, per poi specializzarsi in Archivistica e Bibliotecaria. È quindi è sicuramente molto colta, già lo si vede quando interloquisce con le altre persone, oltre a essere una bellissima signora. (Continua dopo il post)

Isabella Ricci: ecco che lavoro fa la dama del Trono over di U&D

Dopo aver lasciato la Capitale per essersi trasferita nella città emiliana, Ravenna, la dama del Trono over di Uomini e Donne ha creato un’azienda che si occupa di cibo, attrezzature e strumenti per gli animali, che prende il nome di Pet Village.

Quella di Isabella Ricci è quindi una vita abbastanza attiva, dove forse manca solo l’amore e un figlio come la stessa ha detto recentemente in trasmissione . Riuscirà a trovare il principe azzurro nel popolare dating show di Maria De Filippi? Nel frattempo ha trovato inspiegabilmente la rivalità della 71enne torinese Gemma Galgani che sembra essersi messa in competizione con lei.