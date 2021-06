Andrea Zenga lascia tutti senza parole: “Ho scoperto di avere un problema…”

Andrea Zenga ha una fissa con le serie tv

Dopo la loro lunga esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Andrea Zenga e la sua neo fidanzata Rosalinda Cannavò sono tornati alla vita d tutti i giorni. Quindi fatta di lavoro, amicizie e televisione. Nelle ultime ore il figlio dell’ex portiere dell’Inter, attraverso delle Stories su Instagram ha fatto sapere ai follower come trascorre il fine settimana. Svelando anche di essere un accanito fruitore delle serie televisive.

Non frequenta solo locali da solo o con la sua dolce metà, l’agente immobiliare ha fatto sapere anche che passa molto tempo nel suo appartamento guardando semplicemente la tv. Inoltre l’ex gieffino ha voluto rendere partecipi tutti coloro che lo seguono sui social rivelando: “Ho scoperto di avere un problema con le serie tv, perché ne inizio poche ma poi quando le inizio in due giorni me le finisco”.

L’ex gieffino insieme a Rosalinda Cannavò e Dayane Mello

Qualche giorno fa, sempre sul suo account Instagram Andrea Zenga ha fatto una serie di battute commentando un suo scatto davanti a un dolce fatto di panna e fragole. “Ho capito che la mia autostima è inversamente proporzionale alla mia golosità”, ha ironizzato l’ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5.

Nel frattempo, la sua dolce metà Rosalinda Cannavò ha rivisto Dayane Mello. Tale incontro è avvenuto per ragioni lavorative ma le due ex gieffine hanno approfittato della situazione per passare del tempo insieme, visto che la modella brasiliana è stata colpita da un altro lutto. Ennesima dimostrazione che la loro amicizia è vera e non solo un legame nato in televisione. Il figlio di Walter ha accompagnato la 28enne messinese durante l’incontro con la sudamericana e ha pranzato insieme alle due.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò impegnati con un escape room horror

Il weekend appena passato per Andrea Zenga e la fidanzata Rosalinda Cannavò è stato anche all’insegna del brivido. Il motivo? Ebbene sì, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che hanno deciso di mettersi alla prova in un escape room horror.

Il personal trainer ha fatto sapere però che gli indovinelli non erano per nulla semplici e all’inizio entrambi hanno ricevuto una mano d’aiuto. “Io e Rosy in due non facevano mezza persona”, ha ironizzato il ragazzo, affermando anche che subito dopo sono riusciti a risolvere gli enigmi e vincere.