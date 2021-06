Isola, Ilary Blasi umilia Rosolino: “In discoteca tu raccogli i posaceneri”

Isolde Kostner e Miryea Stabile ballano sul cubo

Per l’ennesima volta a L’Isola dei Famosi 2021, la padrona di casa del reality show di Canale 5, Ilary Blasi ha preso di mira il suo inviato in Honduras, ossia Massimiliano Rosolino. In occasione della semifinale la tensione si tagliava col coltello, ma ovviamente non sono mancati i momenti di divertimento e leggerezza.

Ad esempio, l’eliminata Isolde Kostner è stata soprannominata il “sergente di ferro” del programma, spesso malvista dagli altri compagni d’avventura.

Per una sera, gli autori del programma Mediaset l’hanno fatta scatenare mettendola sul cubo insieme all’ex Pupa Miryea Stabile. E proprio l’ex campionessa di sci sembra essere più a suo agio e più abile rispetto alla ragazza. Infatti dopo ha affermato che riesce a stare sul cubo per ore e ore.

Ilary Blasi offende Massimiliano Rosolino con una battuta

Le due “ragazze immagine dell’Honduras”, come le ha definite ironicamente l’ex campione olimpionico di nuoto Massimiliano Rosolino, mentre Isolde Kostner e Miryea Stabile hanno ballato ì sulle note di Zitti e buoni. Si tratta del brano del momento dei Maneskin, il gruppo italiano che dopo aver trionfato al Festival di Sanremo ha conquistato pure l’Eurovision Song Contest.

L’inviato in Honduras non ha fatto nemmeno in tempo a finire la battuta che la conduttrice Ilary Blasi lo ha fulminato con una uscita delle sue: “Te in discoteca, Massimiliano, ormai ci vai solo per svuotare i posacenere”. Parole che hanno fatto scendere il gelo in Palapa.

La proposta di Elettra Lamborghini a Isolde Kostner

Per smorzare il clima che si era creato ci ha pensato la solita Elettra Lamborghini, una che quando c’è da far festa non si tira mai indietro. Rimasta a bocca aperta dal modo di ballare di Isolde Kostner che prima ha detto:

“In discoteca sul cubo meno di 12 ore non le faccio”, la cantante emiliana ha ironizzato: “Appena esci andiamo a farci una seratina”. Appena si apriranno le discoteche magari l’ereditiera manterrà la sua parola e insieme all’ex campionessa di sci si divertiranno entrambe su un cubo.