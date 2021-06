Akash Kumar affonda Andrea Cerioli: “Mi sento superiore a lui”

Akash Kumar si sente superiore ad Andrea Cerioli

Nel nuovo numero di Novella 2000 è contenuta una lunga intervista che Armando Sanchez ha fatto ad Akash Kumar, primo eliminato della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. A quel punto, il giornalista ha approfittato della situazione per chiedere al 29enne di origini indiane di chiederli per quale motivo non sopporta per niente Andrea Cerioli. Senza giri di parole e con la schiettezza che lo contraddistingue, l’ex naufrago veronese ha detto che lui si sente superiore all’ex tronista di Uomini e Donne.

Infatti, secondo lui il fidanzato di Arianna Cirrincione è più popolare solo per aver partecipato al Trono classico di U&D. “A me di quello che pensa Andrea Cerioli poco importa…Mi sento superiore a uno che è conosciuto solo per essere stato tronista a Uomini e Donne…”, ha dihiarato il modello. Poi quest’ultimo ha lanciato un’altra frecciatina velenosa nei confronti dell’ex gieffino affermando che la sua carriera se la sogna la notte: “La mia carriera lui può solo sognarsela…”.

L’affondo ad Andrea Cerioli

Il giornalista di Novella 2000 ha domandato al suo ospite Akash Kumar se ha avuto modo di conoscere Andrea Cerioli prima della loro esperienza in comune a L’Isola dei Famosi 15. A quel punto il modello di origini indiane ha asserito di averlo frequentato quando faceva il PR in una discoteca. Quindi, ha approfittato della situazione per sganciare un’altra frecciata contro l’ex tronista di Uomini e Donne: “Questo è probabilmente il lavoro che più gli si addice…”.

Il modello ha confessato anche di non voler avere niente a che fare con l’ex gieffino perché utilizza i filtri su Instagram per sembrare più bello: “Io con uno che modifica le foto sui social per apparire più bello non mi potrei mai rapportare…In Honduras è arrivato completamente diverso…”.

Akash Kumar contro Arianna Cirrincione: il motivo

Sempre nella medesima intervista per Novella 2000, Armando Sanchez ha fatto presente ad Akash Kumar che nemmeno Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, ha utilizzato dei termini carini nei suoi confronti.

A quel punto il modello veronese si è inferocito asserendo che l’ex corteggiatrice di U&D ha detto delle cose molto gravi, al limite della calunnia. “Mi ha dato del drogato…Come si permette? Mai usato stupefacenti…Questa è diffamazione e non posso tollerarla…”, ha detto l’ex naufrago. Quest’ultimo agirà legalmente sulla giovane? Staremo a vedere.