Elettra Lamborghini fatta fuori da L’Isola dei Famosi 2022: “Riconosco i miei limiti”

Elettra Lamborghini non sarà opinionista dell’Isola 16

Lo scorso lunedì è terminata la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi con la vittoria dello giovane Youtuber Awed, alias Simone Paciello. Ora è già tempo di bilanci e dopo Ilary Blasi è stato il turno di Elettra Lamborghini.

Nell’ultima puntata stagionale de Il Punto Z Elettra di Tommaso Zorzi, la cantante emiliana ha parlato della sua esperienza nel reality show di Canale 5 ed ha riconosciuto di avere dei limiti. La ricca ereditiera ha confessato anche che il prossimo anno certamente non sarà tra gli opinionisti del programma targato Mediaset.

La cantante emiliana conferma di avere dei limiti

Mercoledì sera su Mediaset Infinity è andata in onda l’ultima puntata stagionale de Il Punto Z. Tra i vari ospiti, tra cui anche Paolo Bonolis, l’ex gieffino Tommaso Zorzi ha intervistato la sua collega e amica Elettra Lamborghini.

Il volto dell’Isola dei Famosi 2021 ha riferito: “Per me fare l’opinionista è stata una bella esperienza. Sono grata a Ilary, Mediaset e la produzione. Grazie anche a Banijay Group. Però francamente io riconosco i miei limiti dai sono onesta. Non lo so dai, forse tra qualche anno. Per me non era nemmeno il periodo, c’era la pandemia e tutto il resto. Quindi lo rifarei tra diversi anni, ma non dopo essere stata malata. Adesso mi sono resa conto che voglio pensare alla musica. La risposta è in futuro quando sarò più spensierata, ora al momento ti dico di no. No, ma è stata una bella esperienza”.

Oltre ad Elettra Lamborghini anche Tommaso Zorzi lascia L’Isola?

A Il Punto Z, il padrone di casa Tommaso Zorzi è stato molto più vago sul suo futuro a L’Isola dei Famosi. Il rampollo meneghino si è limitato a dire che l’avventura a fianco di Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi la ricorderà sempre e che aveva sottovalutato moltissimo il ruolo di opinionista.

“Io venivo da una situazione strana, perché ero appena uscito dal Grande Fratello Vip. Calcola che il GF è finito il 1° marzo e L’Isola è iniziata il 15. Quindi mi sono subito messo in questa nuova esperienza anche con una sana dose di incoscienza, non sapevo bene cosa mi stesse aspettando. In realtà poi il ruolo dell’opinionista l’avevo sottovalutato, perché non è facile. Hai pochi interventi e in quei pochi devi essere incisivo. Devi dare a tutti gli interventi un senso, se te ne bruci uno magari riparli tra 30 minuti. Poi devi essere molto sul pezzo. Serve un allenamento per quel ruolo e forse noi due non ce l’avevamo, Iva Zanicchi sì. Anche se credo che sia stata una bellissima esperienza e sicuramente è una cosa della quale mi ricorderò”, ha dichiarato l’influencer.