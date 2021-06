Domenica In chiude in anticipo: Mara Venier non sta bene e deve curarsi (FOTO)

Brutte notizie per i fan di Domenica In, la trasmissione chiude in anticipo a causa di alcuni problemi di salute di Mara Venier. La conduttrice stava continuando ad andare in onda a differenza della concorrenza che, invece, ha già interrotto la programmazione.

Purtroppo, però, la donna è costretta a fermarsi a causa di un intervento chirurgico andato male. La protagonista non sarà in grado di tornare in televisione, almeno nell’imminente futuro. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Perché Domenica In chiude in anticipo

Domenica In chiude in anticipo. La puntata prevista per domenica 13 giugno non andrà in onda in quanto la conduttrice è impossibilitata a ricoprire il suo incarico. La scorsa settimana, la presentatrice si è sottoposta ad una normale operazione di impianto dentale. Il medico che si è occupato del suo caso, però, le ha sbagliato l’intervento, pertanto, la donna si è trovata a fare i conti con delle conseguenze davvero inattese. Lei stessa ha rivelato sui social di aver vissuto momenti orribili.

Dopo l’operazione, infatti, gran parte del suo viso era completamente paralizzata. Lo spavento è stato parecchio, pertanto, la dama si è immediatamente attivata per contattare un altro chirurgo maxillofacciale. Quest’ultimo l’ha operata nuovamente rimuovendo l’impianto dentale precedentemente installato. La donna si è sfogata sui social raccontando la terribile esperienza. Attualmente è ancora ricoverata sotto osservazione in quanto la situazione ci metterà un po’ prima di tornare a posto.

La programmazione di Rai 1 del 13 giugno

In virtù di questo increscioso inconveniente, Domenica In è costretta a chiudere in anticipo. La conduttrice non può assolutamente condurre la trasmissione in quanto impegnata a risolvere questi problemi di salute. Andando sulla programmazione della rete, infatti, per la giornata di domenica 13 giugno il programma è sparito dai palinsesti. Subito dopo il TG1, infatti, è prevista la messa in onda di Euro 2020 dalle ore 14:00 alle ore 17:15.

Successivamente, poi, ci sarà la programmazione di una nuova striscia dedicata all’informazione con il telegiornale e poi andrà in onda il meteo. Successivamente, poi, sarà la volta di Con il cuore nel nome di Francesco. Si tratta della replica della serata benefica condotta da Carlo Conti presso la Basilica di San Francesco D’Assisi. Insomma, una programmazione un po’ stravolta a causa di cambiamenti inaspettati in termini di palinsesto. Intanto, non ci resta che attendere che le condizioni di Mara Venier migliorino.