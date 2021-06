Maria De Filippi, l’ex tronista di Uomini e Donne rivela: “Ecco com’è davvero dietro le telecamere”

Samantha Curcio parla della sua scelta e di Maria De Filippi

Sono passate un paio di settimane dalla chiusura stagionale di Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. In attesa di rivedere il programma col Trono classico e over la prossima stagione, un’ex protagonista ha voluto fare delle dichiarazioni non solo sul suo percorso televisivo, ma anche sulla conduttrice pavese.

Stiamo parlando dell’ex tronista romana Samantha Curcio che, a di stanza di qualche mese dalla scelta, ex la ragazza ha rivelato cosa pensa davvero della moglie di Maurizio Costanzo. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato la giovane modella curvy.

L’ex tronista di Uomini e Donne e le parole al miele per la conduttrice pavese

Alla fine del suo trono a Uomini e Donne, Samantha Curcio ha deciso di uscire dal dating show di Canale 5 col suo corteggiatore Alessio Ceniccola, con il quale starebbe vivendo una bella storia d’amore. Infatti, da quando i due ragazzi sono lontani dai riflettori e telecamere non si sono mai lasciati dimostrazione che il loro sentimento è puro.

Ma interrogata dai follower di Instagram attraverso l’apposito box delle domande, l’ex tronista romana sul rapporto con la padrona di casa, ha risposto in questo modo: “Maria a telecamere spente è una donna umilissima, gentilissima, tranquillissima. È brava, è una mamma”. Ma non è finita qui.

Tra poche settimane prenderà il via Temptation Island 2021

Infatti, parlando con i suoi seguaci di Instagram, l’ex tronista Samantha Curcio ha speso solo parole al miele per Maria De Filippi, ideatrice del dating show di canale 5 giunto alla 25esima edizione. Tra qualche settimana, inizierà l’ultimo programma della stagione televisiva 2020/2021 prodotta da Maria De Filippi, Temptation Island.

A differenza delle passate edizioni, quest’anno il reality show dei sentimenti sarà condotto solamente da Filippo Bisciglia. Mentre, la versione autunnale del programma, quello guidato negli ultimi due anni da Alessia Marcuzzi non sarà trasmesso. Decisione che ha deluso molto la diretta interessata molto legata al format. Per Uomini e Donne, invece, bisognerà aspettare la prima settimana o la massimo la metà di settembre con la 26esima stagione.