Sossio Aruta e Ursula hanno contratto il Covid, lui: “Si sta malissimo, ho già perso 4 kg”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno il Covid

Nella giornata di giovedì, attraverso delle Stories su Instagram l’ex dama del Trono ver Ursula Bennardo ha fatto sapere ai suoi follower di essere risultata positiva al Covid. i due sono venuti a conoscenza della positività dopo aver fatto un tampone di routine.

Il giorno seguente, ovvero la giornata di venerdì l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha fatto sapere sui social di non stare tanto bene e di aver già perso quattro chili. Anche la compagna non sta nel migliore dei modi ed entrambi sono in isolamento domiciliare.

L’ex cavaliere campano ha perso già 4 kg

Il giorno prima ad una manifestazione molto importante a cui doveva presenziare nel capoluogo piemontese, l’ex cavaliere di Uomini e Donne Sossio Aruta si è sottoposto ad un tampone di routine. Una pratica che ormai si fa prima di effettuare il viaggio. Purtroppo e inaspettatamente il test è risultato positivo al Covid. L’ex volto del parterre senior ha una clip sul suo account Instagram in cui si è mostrato abbastanza provato, spiegando meglio le sue condizioni di salute.

Anche la compagna Ursula Bennardo ha spiegato cosa sta succedendo a lei e alla sua dolce metà in questi ultimi giorni. ”Purtroppo anche io sono rimasto intrappolato in questa rete del Covid. Fortunatamente le mie condizioni non sono gravissime, ma vi posso assicurare che sono giorni che sto malissimo. Ho perso già 4 kg, mal di stomaco, mal di testa, debolezza, sono senza forze, mal di schiena. Disastro”, ha fatto sapere lo sportivo campano.

Sossio Aruta aveva prenotato il vaccino

Visto il momento di difficoltà che sta attraversando insieme alla sua compagna, Sossio Aruta su Instagram ha scritto anche: ”Anche questa passerà”. L’ex cavaliere del trono over ha confessato di essere dispiaciuto perché aveva già prenotato il vaccino, ma purtroppo non è riuscito a farlo perché il virus lo ha preceduto.

L’ex dama ha rivelato che il padre di sua figlia Bianca, nella giornata di sabato, si sarebbe dovuto recare a Torino per partecipare ad un evento e, facendo entrambi il tampone hanno scoperto la positività. ”Ho approfittato per farlo anche io per precauzione e sicurezza. Quindi lo abbiamo fatto entrambi e purtroppo sono risultati positivi. Adesso staremo a casa in isolamento”, ha detto la parrucchiera.