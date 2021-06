Ignazio Moser rivela che sull’Isola dei famosi sentivano i naufraghi di Supervivientes: “Mangiano e si divertono” (VIDEO)

Una volta tornato in Italia, Ignazio Moser sta facendo una certa fatica a riabituarsi alla vita di tutti i giorni dopo l’Isola dei famosi. Tra le sue problematiche più grandi c’è il fatto che fa molta fatica ad abituarsi al jet lag.

Poco alla volta, però, sta provando a prendere possesso nuovamente della sua vita e del mondo dei social. Proprio mentre era intento a stare sul web, il giovane ha appreso una notizia inerente i naufraghi di Superviventes ed ha fatto una confessione inedita.

Le confessioni di Ignazio Moser su Supervivientes

In queste ore, Ignazio Moser ha fatto delle rivelazioni sull’Isola dei famosi e Supervivientes. Nello specifico, il protagonista ha detto che tra le due categorie di reality show ci fosse una sorta di collegamento. Entrambi i programmi, infatti, si sono svolti nello stesso periodo. Spesso è capitato anche che quello italiano non andasse in onda proprio per concedere maggiore spazio a quello spagnolo. Ad ogni modo, oltre a questi dettagli, Ignazio ha fatto anche delle confessioni.

In particolare ha rivelato che lui ed Andrea Cerioli sentivano spesso della musica provenire dal villaggio degli spagnoli. A tal proposito, l’ex tronista di Uomini e Donne è sempre stato convinto del fatto che tale reality show fosse molto più semplice rispetto a quello italiano. Secondo il punto di vista del protagonista, infatti, lì i concorrenti non soffrirebbero la fame come loro e si divertirebbero un mondo. (Continua dopo il video)

I postumi dopo l’Isola dei famosi

Dagli schiamazzi spesso sentiti, dunque, non poteva che emergere questa considerazione. Tuttavia, una volta tornato in Italia, Ignazio Moser si è dovuto ricredere in merito a questa distinzione tra Isola dei famosi e Supervivientes. L’ex naufrago, infatti, ha appreso la notizia circa il clistere che è stato costretto a fare Gianmarco Onestini, pertanto, da tale evento, si è reso conto del fatto che anche gli spagnoli soffrissero parecchio la fame.

Al di là di questo, poi, Moser ha spiegato anche di trovarsi in serie difficoltà da quando è tornato a casa. Purtroppo, a causa del jet lag ancora non riesce ad abituarsi agli orati italiani. Anche quest’oggi, infatti, si è svegliato alle 2 del pomeriggio e continua a mostrare una certa spossatezza. Nel frattempo, a causa del covid, il giovane è attualmente in quarantena insieme alla sua compagna Cecilia Rodriguez. I due, dunque, staranno sicuramente recuperando tutto il tempo perso.