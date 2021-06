Isola, Matteo Diamante affonda Awed: “Di Survivor non ha veramente nulla”

Matteo Diamante torna a parlare de L’Isola dei Famosi 15

Dopo essere arrivato in Italia dall’Honduras, Matteo Diamante si è dato alla pazza gioia con una serie di pranzi preparati dalla madre. A testimoniarlo sono le foto che l’ex Pupo ha condiviso sui suoi canali social. Recentemente il ragazzo è stato raggiunto dal portale web SuperGuida Tv per rilasciare un’intervista. In quella circostanza l’ex naufrago ligure ha rivelato tutte le emozioni vissute a L’Isola dei Famosi 2021 e svelato la ragione che l’ha spinto a partecipare al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

“Il fatto che fosse proprio una sfida difficile, cioè io sapevo che sarei entrato, neanche a metà percorso ma in corsa, perché non sapevo quanto sarebbe finita L’isola. La mia missione era smantellare i gruppi e gruppetti che si formavano, cercare di far fuori la famosa cinquina e direi che ce l’ho fatta, perché poi alla fine si sono scannati anche tra loro, perché io ho messo un sacco di bastone fra le ruote, anche se a mio rischio e pericolo chiaramente. E l’ultima mia missione era quella di rubare un posto in finale a chi magari stava lì da tanto tempo”, ha fatto sapere il ragazzo.

L’ex Pupo sul vincitore Awed

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena, ma anche di numerose tensioni tra i concorrenti che vi partecipavano. Un reality show che è stato vinto dal giovane Youtuber napoletano Awed. A tal proposito, a SuperGuida Tv Matteo Diamante ha detto: “Beh sicuramente il pubblico ha premiato in lui il fatto di avere avuto 85 giorni sulle spalle, di aver patito tantissimo la fame, di essere stato uno che comunque nel bene o nel male ha tenuto i rapporti umani con tutti quanti. Si è saputo raccontare, ha saputo comunque anche dare simpatia con il suo modo di essere ‘showman’, come lo siamo un po’ tutti. Di certo a casa non è arrivato il suo spirito Survivor, perché Awed di Survivor non ha veramente nulla”.

Poi l’ex Pupo riferendosi a Simone Paciello ha detto anche che lui ha una grandissima fortuna, una carriera decennale nel mondo del web che lo ha sostenuto in una maniera incredibile dal primo giorno è questa fortuna l’ha fatto rendere uno dei personaggi più forti dell’isola. “Vittoria meritata certo, tuttavia, se avesse dovuto vincere e premiare una persona per il suo percorso, io da Casa avrei preferito Valentina, che è stata completa a 360 gradi”, ha asserito l’ex naufrago.

Matteo Diamante su Francesca Lodo

Intervistato dal sito internet SuperGuida tv, l’ex naufrago Matteo Diamante ha parlato anche sull’interesse provato nei confronti di Francesca Lodo quando entrambi si trovavano in Honduras per L’Isola dei Famosi 2021.

“Al momento tutto tace, perché mi devo ancora abbastanza riprendere da quando sono tornato. Non ho avuto ancora la forza di scriverle. Detto questo sicuramente le scriverò! Dentro l’isola c’è stato questo avvicinamento. Lei è comunque una bellissima donna anche se ho un po’ ‘giocato’ su questo. Poi lei è uscita, ma comunque già c’era Awed che baciava la gente e uscivano non vorrei fare la fine di Awed per cui mi sono detto lasciamo perdere. Perché poi quando esco vorrei avere una vita sentimentale anche io”, ha riferito l’ex Pupo.