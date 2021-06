Awed e Miryea da L’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip 6? Le loro risposte

Ex naufraghi si confessano dopo L’isola dei Famosi 2021

Sono trascorse poco più di un paio di settimane da quando la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è terminata. Nonostante ciò, sul web e sui vari social network si continua a parlare di alcuni ex naufraghi. Infatti, certi concorrenti rilasciano interviste parlando della loro esperienza in Honduras, ma anche del loro futuro professionale.

E se recentemente la modella bresciana Beatrice Marchetti, Andrea Cerioli e Matteo Diamante hanno svelato dei retroscena intimi, il vincitore Awed e Miryea Stabile hanno confessato come mai hanno deciso di partecipare al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Miryea e Awed svelano perché hanno fatto l’Isola 15

Intervistati dal noto portale web SuperGuida Tv, il vincitore de L’Isola dei famosi 15 Awed ha spiegato per quale motivo ha voluto partecipare a questo tipo di reality show. “Perché ho partecipato? Volevo una maggiore visibilità. Per dieci anni la mia vetrina è stata il web e la televisione è stata un trampolino di lancio perché mi ha permesso di farmi conoscere ad un pubblico più ampio. Tolte le prime settimane di adattamento, penso di essere riuscito nel mio intento. Ci ho messo almeno un mese per carburare ma poi una volta avuti più chiari i tempi e i linguaggi televisivi credo di essere stato all’altezza del programma“, ha confessato il giovane Youtuber napoletano.

Mentre la compagna d’avventura Miryea Stabile ha detto: “Era un’esperienza che mai avrei pensato nella vita di fare. Sono sempre stata molto legata all’estetica tanto che all’inizio ero molto pensierosa perché mi sarei dovuta mettere a nudo stravolgendo me stessa. Invece poi mi sono ricreduta in positivo. Non mi sarei mai aspettata di arrivare alla semifinale. Uscire ad un passo dalla finale mi è dispiaciuto perché quel traguardo sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Sono stata contenta di perdere contro Valentina che è sempre stata uno dei personaggi più forti dell’Isola“.

Miryea e Awed dicono no al GF Vip 6

Sempre nel corso della lunga intervista per SuperGuida Tv, sia Awed che l’ex Pupa Miryea Stabile hanno detto che al momento non hanno nessuna intenzione di partecipare al Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini. “In questo momento non parteciperei. Ho già fatto l’esperienza dell’Isola e non mi sentirei di rinchiudermi dentro una casa. In futuro magari potrei cambiare idea ma ora voglio godermi la libertà. Mai dire mai però“, ha riferito Simone Paciello.

Mentre l’ex compagna d’avventura ha asserito: “Se mi venisse offerta la possibilità di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip non so se accetterei. Dopo L’Isola vorrei aspettare del tempo prima di tuffarmi in un altro reality. In futuro però mai dire mai“.