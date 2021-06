Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne, ha un problema serio, fan spaventati: “Supererai anche questo” (FOTO)

Vi ricordate di Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne? Il ragazzo è stato un protagonista del talk show pomeridiano, ma il suo percorso in studio non è durato granché, sta di fatto che ha lasciato la trasmissione dopo poco tempo con un nulla di fatto.

Ad ogni modo, in questi giorni sta generando molto sgomento in quanto pare abbia un problema personale abbastanza importante. I fan si stanno preoccup0ando parecchio, cerchiamo di capire cosa sia successo.

I problemi di Alessandro Zarino

L’ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino sta attraversando un momento molto difficile. Il giovane ha pubblicato degli strani messaggi sui social che stanno generando un po’ di sgomento. Nello specifico, il ragazzo ha mostrato alcuni messaggi ricevuti da persone a lui care. Le persone in questione si sono dette molto vicine al napoletano in questo momento molto complesso. Ad ogni modo, i messaggi sono stati assolutamente di speranza in quanto al ragazzo è stato detto che supererà anche questo.

Un'altra persona molto vicina ad Alessandro, invece, lo ha esortato a non arrendersi e a non smettere mai di inseguire i propri sogni. Anche se la vita spesso pone dinanzi ostacoli, infatti, la cosa importante è andare sempre avanti a testa alta. Zarino si è limitato a condividere questi messaggi ringraziando gli autori con un cuore o qualche parola di riconoscenza.

Preoccupazione per l’ex tronista di Uomini e Donne

Ad ogni modo, il giovane non è voluto entrare nel merito della vicenda. I fan di Uomini e Donne, che hanno seguito in modo accanito il percorso di Alessandro Zarino, stanno cominciando a farsi delle domande. Anche l’influencer Deianira Marzano è sembrata piuttosto preoccupata, sta di fatto che ha detto di augurarsi che non sia nulla di grave. Lui, per il momento, non ha risposto a nessun messaggio, pertanto, non ci resta che attendere per sapere qualcosa di più.

Alessandro, inoltre, in questo periodo si sta dedicando al lavoro e pare abbia preso parte anche al nuovo videoclip di Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino ha creato una canzone, che presto diventerà la hit dell’estate. La canzone sarà online a partire dalla mezzanotte di stasera. Al momento, però, sono trapelate delle indiscrezioni in merito, come ad esempio quella secondo cui l’ex tronista sia una comparsa del video insieme a Livia e Jessica Vella.