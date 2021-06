Barbara D’Urso sostituita da Elisabetta Gregoraci: il clamoroso retroscena

Non c’è pace per Barbara D’Urso: il motivo

Da mesi il nome di Barbara D’Urso è al centro dell’attenzione mediatica per via della sua permanenza a Mediaset. Senza ombra di dubbio non è stata una stagione televisiva Non fortunata per la conduttrice napoletana che tra chiusure anticipate dei suoi format (Live Non è la D’Urso) e incertezze sul futuro, è tra i volti della televisione più in bilico.

Nonostante ci si avvia verso l’estate, a Cologno Monzese si sta lavorando molto per realizzare una nuova stagione ricca di impegni e soprattutto di successi. Quindi è tempo di riorganizzazione del palinsesto e sono molte le indiscrezioni che si rincorrono proprio su Carmelita che al momento si sta godendo le vacanze.

Carmelita condurrà solo Pomeriggio Cinque?

C’è da dire che Mediaset avrebbe confermato anche per la prossima stagione televisiva la presenza di Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque. Mentre poco e nulla si sa per gli altri suoi format. La cosa certa è che il talk Live Non è la D’Urso sarà sicuramente sostituito da Scherzi a Parte in onda quindi la domenica sera facendo la staffetta con le puntate serali di Avanti un altro.

Quindi Enrico Papi e Paolo Bonolis sostituiranno Carmelita. Ancora meno si sa in merito a Domenica Live. Tanti i nomi che si sono rincorsi nel corso delle ultime settimane ma quello di oggi pare sia il favorito. Infatti, oltre a Lorella Cuccarini e Stefano De Martino, nelle ultime ore si è fatto avanti anche quello di Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima è reduce dal Grande Fratello Vip 5 e pronta per condurre Battiti Live 2021.

Elisabetta Gregoraci al posto di Barbara D’Urso? Il rumor

Ebbene sì, dopo essere stati fatti i nomi di Lorella Cuccarini, Stefano de Martino, Elisa Isoardi e Adriana Volpe, nelle ultime ore si è fatto avanti con insistenza anche quello di un’ex gieffina. Come accennato sopra si tratta di Elisabetta Gregoraci che di domeniche ne sa qualcosa. Infatti, anni fa era ne cast del programma festivo condotto su Canale 5 da Paola Perego.

L’ex moglie di Flavio Briatore, stando a quando riportato dalla nota rivista Diva e Donna, potrebbe essere un nuovo volto nell’azienda del Biscione. Gira voce che un nuovo format, fatto su misura per lei, sia già pronto ma si attende l’ufficialità dagli studi di Milano.