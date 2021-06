Roberto Ciufoli svela un retroscena sull’Isola: “Qualcuno ci trattava male”

Roberto Ciufoli svela un retroscena

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è terminata da alcune settimane con la vittoria del napoletano Awed. Tra i vari concorrenti che sono sbarcati in Honduras c’è anche Roberto Ciufoli che recentemente è stato criticato più volte da Emanuela Tittocchia. Il comico nelle ultime ore ha realizzato una live su Instagram con Roberto Ferrari e Cristian Marchi dove a parlato della sua esperienza nel reality show di Canale 5.

Dopo aver fatto quattro chiacchiere anche con Fariba Tehrani, l’attore ha svelato un retroscena sui giorni vissuti a Playa Reunion. L’ex naufrago ha precisato che lì non si finge e la lotta alla sopravvivenza e reale. Poi riferendosi a coloro che lavorano dietro le quinte, Ciufoli ha detto: “Qualcuno dell’Isola, dei produttori la prendeva sul serio. Qualcuno ci trattava anche male. Non c’era un vantaggio o privilegio”.

Il comico svela che L’Isola dei Famosi è reale, niente finzioni

In questi anni di programmazione de L’Isola dei Famosi molti telespettatori si sono chiesti se questa esperienza è davvero dura oppure se a telecamere spente i naufraghi hanno dei privilegi. A rompere ogni indugio ci ha pensato Roberto Ciufoli, ex concorrente della 15esima edizione. Infatti durante una diretta Instagram ha riferito: “La cosa che mi ha colpito è che l’isola in realtà è molto più dura di come il 90% delle persone che la segue crede che sia”.

Poi il comico e la madre di Giulia Salemi si sono lamentati del fatto che alcuni loro compagni d’avventura non sono stati per nulla attivi. In particolare, l’attore si è scagliato contro coloro che in spiaggia spesso dormivano: “Se questo ha un senso perché non devono avere senso le cose da fare?”.

Roberto Ciufoli e Fariba Tehrani parlano degli Arrivisti

Alle dichiarazioni social di Roberto Ciufoli è arrivata la replica di Fariba Tehrani: “I giovani dormivano e davanti le telecamere facevano qualcosa per farsi vedere”. Poi il comico è tornato a parlare degli atteggiamenti di alcuni suoi ex compagni d’avventura de L’Isola dei Famosi 15.

“Sono rimasto colpito dalla generazione incontrata sull’isola di giovani molto fragili psicologicamente e fisicamente. Ho visto entrare più maschi alpha che granchi“, ha riferito l’uomo. Infine, durante la live su IG i due ex naufraghi hanno avuto un botta e risposta sul nuovo gruppo degli arrivisti che secondo loro alla fine si sono rivelati più cattivi di loro.