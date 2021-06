Dramma per Filippo Bisciglia a Temptation Island, il papà sta male: “Non mollare mai…” (FOTO)

Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, in queste ore ha condiviso con i fan un dramma che sta colpendo la sua famiglia. Il giovane, infatti, ha pubblicato un post nel quale ha lasciato intendere che suo padre non stia molto bene.

Il protagonista non è mai stato troppo esplicito per quanto riguarda la sua vita privata, tuttavia, stavolta ha deciso di spendere qualche parola in più. Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo nella vita del presentatore.

Filippo Bisciglia racconta il suo dramma

Un po’ di ore fa, Filippo Bisciglia ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ha generato subito molto scalpore, in quanto pare che la sua famiglia stia vivendo un dramma. Nello specifico, ha mostrato un’immagine in cui sono presenti i suoi genitori, i quali tengono in braccio un piccolo Filippo. Quest’ultimo, poi, ha annesso una didascalia alquanto esplicita. In particolare, ha voluto fare un ringraziamento speciale ad entrambe le persone che lo hanno messo al mondo per tutti i preziosi insegnamenti che gli hanno dato.

Successivamente, poi, ha esortato l’uomo a tenere duro e a non mollare mai. Dalle sue parole, dunque, si è evinto chiaramente che l’uomo stia affrontando dei problemi di salute piuttosto significativi. Filippo, inoltre, ha aggiunto di non essere mai stato particolarmente avvezzo a raccontare la sua vita privata in pubblico. Tuttavia, stavolta ha voluto dare luogo ad un’eccezione. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Bisciglia (@filippobisciglia)

I messaggi di vicinanza

Il motivo per cui Filippo Bisciglia ha voluto rendere pubblico il suo dramma risiede nel fatto che ha sentito l’esigenza di fare una dedica a suo padre per infondergli forza e coraggio. Al di sotto del post in questione, poi, sono state molte le persone che si sono accodate al dolore di Filippo per fare gli auguri di pronta guarigione a suo padre. Tra i vari commenti spuntano quelli della sua compagna, di ex volti di Temptation Island e di Uomini e Donne.

Moltissime persone hanno esortato il giovane e tutta la sua famiglia a pensare sempre in positivo in modo da creare un’aurea di ottimismo. Per quanto riguarda il problema di salute da cui sarebbe affetto il papà del conduttore, invece, almeno per il momento non sono state date ulteriori informazioni. Adesso non ci resta che attendere per sapere quali saranno gli sviluppi sulla vicenda.