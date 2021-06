Grande Fratello Vip, spoiler: nel cast una bizzarra cantante, un’ex tronista di Uomini e Donne e proposta di matrimonio in diretta

In questo periodo sono in atto i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip degli spoiler sono davvero esilaranti. Stando a quanto trapelato sul web, Alfonso Signorini starebbe pensando a dei colpi di scena davvero ad effetto.

Essi riguarderanno non solo i concorrenti che prenderanno parte al reality show, ma anche alcuni eventi che dovrebbero verificarsi. Tra di essi pare ci sarà anche una proposta di matrimonio inaspettata. Vediamo tutti i dettagli.

I papabili concorrenti del Grande Fratello Vip

Gli spoiler della prossima edizione del Grande Fratello Vip rivelano che nel cast potrebbe prendere parte anche un’ex tronista di Uomini e Donne. La persona in questione è Sophie Codegoni. Quest’ultima è stata molto discussa in questo periodo a causa della sua vicinanza all’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Oltre a lei, però, candidati a ricoprire il ruolo di concorrenti ci sono anche una cantante misteriosa e delle showgirl.

Per quanto riguarda la prima, per il momento non ci sono ancora informazioni in merito, ma pare che si tratti di un personaggio alquanto bizzarro. Per quanto riguarda le showgirl, invece, il riferimento va a Maria Monsè e Francesca Cipriani. Proprio su quest’ultima è trapelata una notizia molto interessante. Si vocifera, infatti, che la dama riceverà la proposta di matrimonio da suo fidanzato in diretta televisiva.

Altri spoiler sul reality show

Tra gli altri spoiler inerenti la prossima edizione del Grande Fratello vip, poi, sono spuntati anche altri nomi punto nello specifico, pare che a comporre il cast ci sarà anche il compagno/marito o ex di un personaggio del mondo dello spettacolo. A tal proposito, le principali ipotesi sono ricadute su Andrea Roncato, Vittorio Sgarbi, Francesco Baccini e Flavio Briatore. Inoltre, potrebbe essere inserito tra gli abitanti della casa più spiata d’Italia anche un ex flirt di Tommaso Zorzi.

La persona in questione è Manuel Zardetto. Quest’ultimo è divenuto conosciuto al pubblico per essersi aggiudicato il titolo di papà più bello d’Italia. In questo periodo, inoltre, si è parlato anche di Katia Ricciarelli che, però, ci ha tenuto a precisare di non aver affatto concluso la trattativa. Oltre a lei, sono saltati fuori anche nomi di Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Pamela Prati e Anna Lou Castaldi. Per quanto riguarda la data di inizio del reality show, invece, essa non è ancora nota ma, molto probabilmente, sarà fissata per metà settembre.