Sabrina Ghio rompe il silenzio dopo l’intervento: “Adesso devo aspettare 15 giorni per la biopsia” (VIDEO)

Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di apprendere, Sabrina Ghio ha avuto un delicato intervento in questi giorni. Già ieri sono trapelate delle notizie in merito alle sue condizioni di salute, sta di fatto che Amedeo Venza ha spiegato che tutto fosse andato bene.

Ad ogni modo, in queste ore ci ha pensato la diretta interessata a raccontare l’esperienza vissuta e a fare aggiornamenti in merito alla sua salute. Vediamo nel dettaglio quello che ha rivelato.

Le parole di Sabrina Ghio dopo l’intervento

Dopo essere stata dimessa dall’ospedale, Sabrina Ghio ha registrato delle Instagram Stories in cui ha ringraziato i fan per il loro affetto ed ha spiegato come sia andato l0intervento. La dama ha detto che, per fortuna, l’operazione si è conclusa bene, tuttavia, la situazione non è stata ancora risolta del tutto. Nello specifico, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne dovrà attendere altri 15 giorni per scoprire quale sarà l’esito della biopsia.

Adesso la dama ha due modi per affrontare queste due settimane. Il primo è quello di deprimersi, lasciarsi sopraffare dall’ansia, chiudersi in casa e smettere di vivere, mentre l’altro è quello di reagire. Sabrina ha detto di avere intenzione di adoperare questa seconda strategia, per il bene di sua figlia e di tutte le persone che le vogliono bene e le sono state accanto in questi momenti così delicati. (Continua dopo il video)

Il ringraziamento dell’ex tronista

Nel corso del suo sfogo, poi, Sabrina Ghio ha detto che dopo l’intervento ha letto tutti i messaggi di affetto e vicinanza da parte degli utenti del web. La donna è rimasta spiazzata dall’affetto ricevuto, pertanto, non ha potuto fare a meno di ringraziare tutti. Malgrado ciò, però, ci ha tenuto a lanciare una stoccata alle persone che, l’hanno criticata in tutto questo periodo. A tal proposito, ha ribadito il concetto secondo cui bisognerebbe prestare più attenzione sul web.

Spesso, infatti, ci sono individui che tendono a giudicare e ad emettere sentenze, non richieste tra l’altro, senza conoscere a fondo determinate situazioni. Proprio per recare fastidio a questa tipologia di persone, Sabrina ha detto che, in questi gironi di attesa, si comporterà come se nulla fosse e pubblicherà, perché no, anche qualche foto in barca dove appare disinvolta e spensierata.