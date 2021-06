Michele Dentice, ex Uomini e Donne, ha trovato un nuovo amore? La dama toglie il fiato a tutti (FOTO)

Michele Dentice, ex esponente del trono over di Uomini e Donne, sembrava aver trovato un nuovo amore. Il cavaliere, nel corso della giornata di ieri, ha pubblicato un post e delle Instagram Stories in cui si è mostrato in compagnia di una ragazza.

Nel guardare l’immagine della protagonista è subito saltato all’occhio un problema da cui lei è affetta. Per tale ragione, gli utenti del web si sono sbizzarriti con i commenti. Tuttavia, lei non è la sua fidanzata. Scopriamo di chi si tratta.

La ragazza misteriosa di Michele Dentice

In queste ore Michele Dentice sta facendo molto discutere a causa di alcuni contenuti su Instagram, che sembravano condurre all’ipotesi che avesse trovato un nuovo amore. Il cavaliere ha pubblicato lo scatto di una ragazza in costume da bagno. Lei ha i capelli lisci, biondi e lunghi, la carnagione chiara e sulla sua pelle è evidente un dettaglio che non è passato inosservato. La dama, infatti, ha delle macchie sulle ginocchia, sui piedi e sulle mani.

Si tratta di un problema di salute da cui sono affette parecchie persone e che spesso può compromettere moltissimo la condizione psicologica di chi ne è affetto. Stando a quanto trapelato, pare proprio che la protagonista soffra di vitiligine. Ad ogni modo, Michele ci ha tenuto a dire di amare moltissimo la donna nella foto e di reputarla davvero splendida. Numerosi fan, allora, sono intervenuti per complimentarsi con lui per essersi fidanzato con una ragazza così bella e particolare. (Continua dopo la foto)

Nuovo amore per l’ex di Uomini e Donne?

Dopo numerosi commenti, però, Michele è intervenuto ed ha fatto una specifica. La dama in foto, infatti, non è la sua fidanzata, bensì sua sorella. Questo, dunque, sembrerebbe scongiurare l’ipotesi che Michele Dentice abbia trovato un nuovo amore. Ad ogni modo, il giovane si sta comportando in modo piuttosto ambiguo. Tra le Instagram Stories, infatti, ha pubblicato una dedica che sembra essere inequivocabile.

Il protagonista, infatti, ha scritto “Voglio solo te”. A chi sarà mai riferita questa dedica? Al momento Dentice è serrato sull’argomento. Il giovane preferisce non esporsi ancora sulla sua vita sentimentale. Per tale ragione, non ci resta che attendere per scoprire se il napoletano sia, finalmente, riuscito ad incontrare la donna giusta oppure no. Intanto, in una recente intervista, il giovane dichiarò di essere single, pertanto, se adesso fosse fidanzato vorrebbe dire che è una cosa piuttosto recente.