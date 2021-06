Botta e risposta piccato tra Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, ma scatta la gaffe (FOTO)

Nel corso del fine settimana appena trascorso, sul web si è molto parlato di un botta e risposta alquanto piccato che si sarebbe verificato tra Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli. I due sembravano essersi scambiati dei commenti al veleno su Twitter.

L’utilizzo del verbo al passato non è un caso, in quanto in seguito è trapelata la verità. Pare, infatti, che gli account fossero dei fake, dei veri fake. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Il botta e risposta tra Pierpaolo e Tommaso

Le fanpage di Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli si sono duramente scontrate in queste ore. Il motivo risiede nel fatto che i fan più attenti si sono resi conto del fatto che i due si sono scambiati dei commenti alquanto velenosi. Tutto è partito nel momento in cui il vincitore della quinta edizione del GF Vip ha pubblicato un post contro l’ex compagno d’avventura. Nello specifico, ha accusato Pierpaolo di non fare nulla per bloccare la sua fandom che, in questo periodo, sta attaccando duramente Elisabetta Gregoraci.

I termini adoperati, però, sono stati piuttosto forti, al punto da spingere il fidanzato di Giulia Salemi a rispondere in modo altrettanto forte. Nel dettaglio, Pretelli ha accusato il suo interlocutore virtuale di non aver mai perso i suoi modi gentili. Dopo poco tempo, però, gli utenti più attenti si sono resi conto del fatto che l’account dell’influencer fosse un fake. Quelle parole, dunque, non sono state realmente scritte da lui. (Continua dopo la foto)

Profili fake per Zorzi e Pretelli?

In molti, però, hanno accusato Pierpaolo Pretelli di aver colto la palla al balzo per dire pubblicamente quello che pensa davvero di Tommaso Zorzi. In seguito, invece, alcuni utenti hanno difeso il loro beniamino Pierpaolo dicendo che anche il suo account fosse un fake. Secondo molti, dunque, a fare tutto sarebbero state le fandom dei due protagonisti, le quali si sarebbero divertite a creare un po’ di scompiglio.

Su Pretelli, però, ci sono delle incongruenze poiché il profilo da cui sono partite le accuse sembra essere quello reale. Al momento, i diretti interessati non si sono ancora sbilanciati sulla vicenda. Nessun dei due ha chiarito la propria posizione in merito. Pierpaolo è impegnato con il suo primo singolo, mentre Tommaso sta partecipando a Battiti Live supportando la sua amica Elisabetta Gregoraci.