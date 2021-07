Temptation Island, riprese finite. Raffaella Mennoia: “Qualcosa non è andata bene”

Raffaella Mennoia annuncia la fine delle riprese

L’edizione 2021 di Temptation Island prende il via mercoledì 30 giugno 2021 in prima serata su Canale 5. Tuttavia già dalla seconda puntata il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia passerà al lunedì sera. C’è da sottolineare che le riprese in Sardegna, all’Is Morus Relais, sono terminate qualche giorno fa.

A renderlo noto è stata l’autrice del format targato Fascino PGT Raffaella Mennoia, da anni braccio destro di Maria De Filippi. E proprio quest’ultima ha fatto le seguenti dichiarazioni: “Sono molto contenta per il cast e per come sono andate determinate situazioni. Un po’ meno per altre… ma è normale”. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha dichiarato l’ex postina di c’è Posta per Te sui social.

A Temptation Island qualcosa non è andata bene: parola di Mennoia

Ma le dichiarazioni dell’autrice di Uomini e Donne e Temptation Island non sono terminate qui. Infatti, immediatamente dopo Raffaella Mennoia ha fatto anche una riflessione sulle nuove puntate di Temptation Island 2021. “Nulla è come sembra. Nulla è più vero di quello che sembra. A volte l’unica soluzione è stare insieme, in altri casi è non stare insieme. E a volte l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare”, ha fatto sapere la fidanzata di Alessio Sakara.

Primi spoiler su Temptation Island 2021

Molto probabilmente, come accade in ogni stagione, alcune coppie che sono state scelte per fare Temptation Island hanno scelto di rimanere insieme nonostante i numerosi problemi e le divergenze che sono emersi durante questa esperienza televisiva.

Invece, altre sarebbero scoppiate. Stando agli ultimi rumors, tra l’altro, sembra che un fidanzato abbia fatto fuoco e fiamme nel villaggio in Sardegna a causa dell’eccessiva gelosia nei confronti della donna che ama.

Una volta archiviate le riprese del reality show dei sentimenti, l’autrice Raffaella Mennoia è ora rientrata nella Capitale per seguire i casting di Uomini e Donne. Ricordiamo, infatti, che lo storico dating show ripartirà a settembre su Canale 5 con la 26esima edizione. Qualche giorno fa la troupe di Temptation Island è stata costretta a fermarsi per diverse ore a causa di una tromba d’aria, che per fortuna non ha causa danni a persone.