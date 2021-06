Filippo Bisciglia, confessioni su Temptation Island e Maria De Filippi: “C’è anche di notte”, poi un inaspettato appello

A un passo dall’inizio di Temptation Island, previsto per il 30 giugno, Filippo Bisciglia si è lasciato andare a delle confessioni molto interessanti. Il conduttore ha parlato soprattutto del reality show, ma non solo, si è lasciato andare anche a confessioni che riguardano Maria De Filippi.

Il giovane ha tessuto le lodi dell’ideatrice del reality show ed ha spiegato quanto sia dedita al suo lavoro e quanto impegno di metta per garantire sempre contenuti di qualità. Inoltre, poi, il presentatore ha fatto un appello inatteso.

Le confessioni di Filippo su Temptation Island e De Filippi

Nel corso di una recente intervista, Filippo Bisciglia ha parlato dell’imminente inizio di Temptation Island e del rapporto con Maria De Filippi. Per quanto riguarda il reality show, esso si prospetta davvero scoppiettante. Come rivelato anche dalla Mennoia, sono accaduti diversi avvenimenti inattesi e sono state tratte delle conclusioni drastiche. In merito all’ideatrice del format, invece, Filippo ha detto che Maria è una grande lavoratrice. La donna è estremamente dedita al suo lavoro e si impegna 25 ore su 24.

Risulta sempre presente per tutto il suo staff e, anche se non compare mai in prima persona nel reality incentrato sulle tentazioni, il suo zampino c’è sempre. Bisciglia, poi, ha rivelato anche che la presentatrice di molti programmi Mediaset spesso chiama i suoi collaboratori di notte. Lo scopo delle chiamate varia a seconda dei casi. Alcune volte lo fa per complimentarsi per gli ottimi ascolti ottenuti, o per parlare dell’uscita di un nuovo filma al cinema o altro.

Bisciglia e l’inaspettato appello

Insomma, una figura sempre presente che rappresenta una mano sulla spalla fissa per tutti i dipendenti dell’azienda. Tornando a Temptation Island, invece, Filippo Bisciglia ha lasciato intendere che ce ne saranno da vedere delle belle. L’attesa, però, è quasi finita, in quanto mercoledì sera vedremo tutto quello che è accaduto. Inoltre, Filippo ha spiazzato i fa anche con un annuncio inaspettato. Il ragazzo ha detto che avrebbe piacere di incontrare nuovamente la sua prima fidanzata.

Attualmente il conduttore è fidanzato con Pamela Camassa e la storia va avanti da oltre 10 anni. Ad ogni modo, il protagonista ha rivelato che il primo amore non si scorda più. Per tale motivo, se ne avesse l’opportunità, gli piacerebbe incontrare la sua prima fidanzata, di quando aveva 17 anni per scusarsi di alcune cose. Nel dettaglio, il protagonista ha detto di non averla trattata molto bene.