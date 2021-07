Malika ha fatto i provini per Uomini e Donne e compra un cane da 2.500€: “È un bene di prima necessità”

Malika ha acquistato un cane costoso

Negli ultimi giorni si è sollevato una grossa polemica su Malika. Infatti, dopo essere venuti a conoscenza che la giovane ha acquistato una Mercedes, la blogger Selvaggia Lucarelli ha scoperto che colei che è stata mandata via da casa dei genitori ha comprato anche un cane da 2500€.

La ventenne toscana ha parlato ancora una volta con la giurata di Ballando con le Stelle per il portale web TPI dove ha spiegato per quale ragione ha deciso di comprare un animale così costoso. “Perché mi piaceva la razza, devo giustificarmi perché spendo i miei soldi come voglio? Il cane è un bene di prima necessità, ok?! Un trovatello? Avrei potuto ma sono cavoli miei.

Il cane è un supporto psicologico. Sono amante di questa razza, e ho preso un bulldog. La Mercedes e il bulldog sono beni necessari. Se mi arriverà mer*a addosso? Chi se ne frega. Ciaooo!”, ha detto la giovane alla giornalista.

I provini a Uomini e Donne?

Ma non è finita qui. Infatti stando a Selvaggia Lucarelli, la giovane Malika tempo fa avrebbe anche sostenuto dei casting per il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne:

“Ci sono poi altri elementi venuti fuori in queste ore, dai due provini fatti da Malika per partecipare a “Uomini e donne” due anni fa, si legge sul portale web TPI. “Mi hanno iscritta i miei amici”, mi dice. Questo suggerisce comunque una sua attrazione per le telecamere a lauti finanziamenti ottenuti per andare in vacanza sempre poco prima dell’accaduto“, ha detto la ragazza alla nota blogger.

Le dichiarazioni dell’allevatore del cane comprato da Malika

Dopo essere venuti a conoscenza dell’acquisto da parte della ragazza di un cane abbastanza costoso, la giornalista ha raggiunto anche l’allevatore che ha cresciuto l’animale. L’uomo ha risposto così: “Malika? Non l’avevo riconosciuta quando è venuta in allevamento, ma poi ho capito. Ha comprato il cane più caro. Non sono cani per tutte le tasche, qui poi vendiamo i migliori. Ha speso 2.470 euro, ha pagato lei con due bonifici uno il 15 maggio e l’altro il 21. Pretendeva una strana riservatezza, era come se io non fossi dovuto esistere”.