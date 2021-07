Incidente per Sophie Codegoni, mano fasciata, cosa è successo: “Faccio sempre danni” (VIDEO)

In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, si è resa protagonista di un incidente. La dama si è mostrata sui social con una fasciatura al polso generando la preoccupazione di molti.

Dopo poco, infatti, è arrivata la risposta da parte della diretta interessata, la quale ha chiarito cosa le sia successo. Sophie, poi, è finita nel mirino anche per un’altra questione. Scopriamo quale.

L’incidente di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha avuto un incidente. La protagonista, infatti, ha pubblicato un video in cui si è mostrata con la mano fasciata. Nella clip in questione, una persona era intenta a medicarle la parte interessata. L’ex tronista di Uomini e Donne ha commentato l’accaduto dicendo che colui che si stava occupando di lei fosse davvero un angelo. In seguito, poi, ha svelato di non poter proprio fare a meno di creare dei danni.

Anche in questa circostanza non è riuscita a rimanere tranquilla ed ha compiuto una scelleratezza. Nel dettaglio, la dama avrà fatto un movimento errato finendo per infiammare i tendini del polso. Per tale ragione, ha dichiarato di avere la tendinite e di essere costretta a tenere quella parte del corpo a riposo per un po’ di tempo. Questo, però, non è l’unico motivo per il quale la protagonista ha generato scompiglio. (Continua dopo il video)

La mamma della dama finisce nel caos

In queste ore, infatti, a parte l’incidente, Sophie Codegoni sta facendo parlare di sé a causa di sua madre. La donna in questione è stata beccata in compagnia di Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile. Le due donne pare facciano parte dell’entourage di Fabrizio Corona. Nello specifico, sembrerebbero essere delle sue agenti. I contatti tra la signora Valeria Pasciuti e questa tipologia di individui sta generando molto sgomento.

in molti, infatti, hanno cominciato a contattare la donna in questione dandole della pessima madre e accusandola di gettare sua figlia in pasto ai leoni. Le critiche sono state così forti al punto da spingere la donna in questione a rimuovere tutti i contenuti inerenti questo incontro dal suo profilo Instagram. Tale atteggiamento ha posto in evidenza il fatto che la protagonista sembrerebbe essersi vergognata delle sue azione. Intanto, l’ex volto di Uomini e Donne non è minimamente intervenuta sulla vicenda, così come non ha mai parlato del legame che sembrerebbe unirla a Corona.