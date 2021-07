Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro in dolce attesa? “Andata a fare le analisi dopo un ritardo” (FOTO)

In queste ore è appena spuntata sul web una notizia molto interessante che riguarda una coppia parecchio discussa del mondo della televisione. Stando a quanto emerso, infatti, pare che Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro siano in dolce attesa.

La coppia è nata sotto i riflettori di una precedente edizione del Grande Fratello vip e, da quel momento in poi, non si sono più separati. Nonostante le malelingue, infatti, i due pare stiano ancora non do tutti i loro sogni d’amore.

La segnalazione su Clizia e Paolo

Influencer Deianira Marzano ha pubblicato sul suo profilo Instagram la segnalazione di una sua fan, la quale ha dichiarato di vivere nella stessa città della diretta interessata. Tale persona, dunque, ha detto di essere certa che Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro siano in dolce attesa. A far nascere questa convinzione è stato un avvistamento abbastanza particolare. L’autrice della segnalazione, infatti, ha detto di aver visto la showgirl recarsi presso un centro di analisi.

Il motivo di tale controllo pare sia scaturito da un ritardo da parte di Clizia. Quest'ultima, dunque, pare sia andata ad effettuare i prelievi del sangue per assicurarsi della gravidanza. La persona che ha divulgato questa informazione ha detto di essere assolutamente certa delle sue parole. Vivendo nello stesso paese della donna, infatti, la protagonista ha detto di essere perfettamente a conoscenza di tutto quello che sta accadendo.

Ancora silenzio per Incorvaia e Ciavarro sulla dolce attesa

Malgrado i toni convinti, però, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non hanno ancora proferito parola in merito al ipotetica dolce attesa. Dai loro profili Instagram, infatti, stanno trapelando solamente contenuti volti ad immortalare la loro vita di coppia e le loro abitudini. Al momento, infatti, non è stato effettuato ancora nessun annuncio. Considerando la segnalazione, però, pare che Clizia sia incinta da pochissimo tempo.

Questo, quindi, potrebbe essere il motivo di tanto riserbo. Non ci resta che attendere, quindi, per sapere quale sia la verità. Ad ogni modo, i presupposti ci sono davvero tutti. Clizia e Paolo, infatti, si amano follemente e, in più di un’occasione, hanno detto di avere intenzione di sposarsi e di mettere su famiglia. Che sia arrivato il momento di compiere questi grandi passi? Tra i fan c’è chi lo spera vivamente. Adesso non ci resta che attendere un’eventuale conferma o smentita di questo rumor.