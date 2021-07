Temptation Island, Tommaso e Valentina stanno ancora insieme dopo il programma: la segnalazione crea caos (FOTO)

L’uscita da Temptation Island di Tommaso e Valentina ha generato grosso fermento. I due protagonisti hanno effettuato il falò di confronto dopo solo una settimana di permanenza all’interno del villaggio.

A generare la necessità di confrontarsi è stato il giovane, il quale ha tradito davanti alle telecamere la sua fidanzata. I due, dunque, sono usciti dal programma separati, per volere di lei. Tuttavia, a quanto pare sembra abbiano fatto già la pace e sul web è scoppiato il putiferio.

La segnalazione su Tommaso e Valentina

Tommaso e Valentina hanno lasciato Temptation Island da single. Dopo il tradimento di lui, il quale ha fatto capire di aver agito in questo modo per vendicarsi di alcuni atteggiamenti assunti da lei, la dama ha scelto di andare via da sola. Ad ogni modo, la donna non è sembrata particolarmente convinta della sua decisione e questo ha sollevato un bel polverone. In molti, infatti, hanno scommesso che, una volta usciti dalla trasmissione, i due avrebbero fatto immediatamente la pace.

Ebbene, a quanto pare le ipotesi dei telespettatori sembrano essersi avverate. Sul profilo Instagram di Deianira Marzano, infatti, è stata pubblicata una IG Storie contenente la segnalazione di una fan dell’influencer. La persona in questione ha dichiarato che una sua amica conosce benissimo Valentina, al punto da avere anche il suo numero di cellulare. Proprio per tale ragione è a conoscenza del fatto che la coppia sia tornata insieme. (Continua dopo la foto)

La coppia di Temptation Island nel caos

L’indizio che ha lasciato presumere alla persona in questione che Tommaso e Valentina abbiano fatto la pace dopo Temptation Island è la foto presente sul Whatsapp della dama. Quest’ultima, infatti, pare abbia come immagine predefinita quella in cui appare in compagnia del suo fidanzato. Il fatto che non l’abbia eliminata, dunque, sta lasciando credere che i due abbiano fatto la pace subito dopo il programma.

Dinanzi questa ipotesi, sul web è scoppiato il caos. Da un lato, infatti, c’è chi ritiene che il loro sia un rapporto profondamente malato e squilibrato. Altri, invece, li stanno accusando di essersi messi d’accordo e di aver inscenato questa farsa solamente per avere un po’ di visibilità. Stando alle dichiarazioni fatte dai due protagonisti dopo il reality show, però, pare che le cose non siano ancora risolte. Non ci resta che attendere per saperne di più.