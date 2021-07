Uomini e Donne, ex corteggiatore ricoverato in ospedale per donazione organi: il commovente annuncio (FOTO)

In queste ore è sopraggiunta una notizia inaspettata che riguarda un ex corteggiatore di Uomini e Donne, il quale è stato ricoverato in ospedale. Il motivo di tale ricovero, però, è di natura volontaria.

Nello specifico, infatti, il giovane ha voluto donare un suo organo per salvare sua sorella gravemente malata. Scopriamo di chi si tratta e cosa è emerso su questa vicenda davvero commovente.

Alessandro D’Amico ricoverato in ospedale

Un ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato recentemente ricoverato in ospedale per donare un rene a sua sorella. Il ragazzo in questione è Alessandro D’Amico, il quale ha partecipato nel 2017 al programma pomeridiano di Maria De Filippi. In quell’occasione, si trovava sul trono Alex Migliorini, tronista molto discusso a suo tempo. Ad ogni modo, Alessandro ha deciso di rendersi protagonista di un gesto davvero estremo.

Sua sorella era gravemente malata e necessitava di un rene nuovo per ripristinare il suo quadro clinico. Essendo risultato compatibile, suo fratello ha deciso di compiere questo gesto di estremo amore nei suoi confronti donandole un suo rene. Il protagonista ha pubblicato un post molto toccante in cui ha svelato i motivi di questa decisione. Quando aveva 20 anni, purtroppo, perse sua madre a causa di una malattia. All’epoca fu assalito dalla paura e non riuscì a fare assolutamente nulla per aiutarla. (Continua dopo il post)

Come sta l’ex corteggiatore di Uomini e Donne

In questa circostanza, invece, Alessandro non si è fatto prendere dal panico ed ha deciso di fare qualcosa di concreto per riuscire a ripristinare le condizioni di salute di sua sorella. Per tale ragione, è assolutamente fiero di come ha agito. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, attualmente, è ancora ricoverato in ospedale. Attraverso le Instagram Stories, infatti, il giovane ha pubblicato delle foto in cui ha annunciato di stare bene.

Naturalmente, il processo di ripresa è ancora lungo e delicato, ad ogni modo, tutto pare stia andando per il verso giusto. Anche la sorella di D’Amico sembra abbia risposto in modo assolutamente positivo alla donazione. La giovane ha inviato dei messaggi a suo fratello dicendo che, finalmente, i suoi reni adesso funzionano alla grande. Ora non ci resta che attendere per capire come procederà il decorso post operatorio. Intanto, i fan stanno riempendo di complimenti Alessandro per il suo gesto di estremo amore.