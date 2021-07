Elettra Lamborghini vittima di un incidente in vacanza: “Mi sono bruciata” (FOTO)

Elettra Lamborghini si è ustionata sotto il sole

Dopo una stagione ricca di impegni professionali, l’ultimo a L’Isola dei Famosi 2021 come opinionista, Elettra Lamborghini in questo periodo si sta godendo le vacanze estive. Tuttavia, durante le ferie la ricca ereditiera è stata vittima di un piccolo imprevisto e la stessa lo ha voluto condividere con tutti coloro che la seguono sui social network.

Infatti, attraverso delle Stories su Instagram ha confessato che il sole ha avuto la meglio su di lei. “Ragazzi oggi mi sono ustionata, mi sono bruciata tutta. E questo è il mio abbigliamento per andare a fare il cavallo”, ha fatto sapere la cantante emiliana mostrandosi ai follower. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto. (Continua dopo la foto)

L’opinionista dell’Isola dei Famosi 15 ironizza sul suo fisico

Dopo numerosi impegni professionali e il grande successo del suo ultimo singolo ‘Pistolero’, hit di questa calda estate, Elettra Lamborghini si sta godendo un meritato relax insieme al marito. Dopo aver informato i seguaci di essersi scottata al sole, l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi ha ironizzato sulla sua forma fisica.

Infatti, attraverso delle Stories su Instagram ha detto che il suo corpo non è scolpito come poteva essere magari qualche settimana fa. “La mia tartaruga è andata in letargo”, ha scherzato la professionista bolognese salvo poi mostrare sul social un fisico mozzafiato da far invidia a tutte. Per tale ragione l’ex giurata di The Voice of Italy ha detto: “No scherzo, un po’ di tartaruga c’è ancora”.

Elettra Lamborghini parla del successo del suo ultimo album

Come accennato prima, nonostante le critiche ricevute per il suo ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini si sta togliendo delle soddisfazioni col suo ultimo disco.

Recentemente, sempre su Instagram la cantante emiliana ha fatto una confessione a riguardo. In pratica, ha detto che tale album sarebbe anche potuto non arrivare alla luce: “Non mi sembrava il momento per fare qualcosa di nuovo”.