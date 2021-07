Temptation Island, Tommaso stronca la tentatrice Giulia: “In lei non vedo nulla di Valentina”

Tommaso Eletti si confessa a Uomini e Donne Magazine

Il 21enne Tommaso Eletti ha partecipato solamente ad un paio di puntate di Temptation Island insieme ala fidanzata Valentina. Un’esperienza televisiva breve ma intensa, come si suol dire.

Il ragazzo capitolino è finito al centro delle polemiche, arrivate anche da personaggi famosi, per via della sua gelosia patologica ma soprattutto dopo il tradimento ai danni della donna che amava. Infatti, durante il suo percorso nel reality show delle tentazioni, il giovane ha baciato la single Giulia Cerini.

Le dichiarazioni di Tommaso Eletti sulla single Giulia

A distanza di qualche giorno del falò di confronto con Valentina andato in onda la scorsa settimana, Tommaso ha provato a spiegare le ragioni che lo hanno portato a tale scelta, avvicinandosi alla bella single Giulia.

“Sono stato ferito nel vederla fare quello che ci eravamo detti di non fare. Ci eravamo detti di evitare gli avvicinamenti fisici ad altri uomini. Quando ho visto quel che ho visto, l’ho vissuto come un tradimento e da quel momento ho sentito il desiderio di distrarmi e di guardare altrove”, ha fatto sapere il 21enne romano. Sempre a Uomini e Donne Magazine, il giovane ha peraltro detto di aver cercato qualcuno che lo aiutasse a dimenticare la rabbia provata per la fidanzata Valentina, di 19 anni più grande di lui.

Tommaso fa dei paragoni tra la single Giulia e Valentina

Intervistato dal magazine del dating show di Maria De Filippi, l’ex partecipante di Temptation Island Tommaso Eletti ha continuato il suo sfogo sull’ormai ex fidanzata Valentina Nulli Augusti e la tentatrice Giulia Cerini. “In quel momento per me la storia era già finita, ci tengo a precisarlo. Volevo vivermi l’esperienza fino in fondo”, ha detto il ragazzo.

A proposito della stessa single, Eletti ha fatto sapere di non vedere nulla di Valentina: “Non c’è paragone, al di là del colore dei capelli. Ci sono tante differenze tra loro, ma non ho conosciuto Giulia così nel profondo per darne un giudizio preciso”.