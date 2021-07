Dayane Mello diventa una furia, la stoccata a Rosalinda Cannavò: “Come è bello far parlare di sé…”

L’amicizia speciale tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Nelle ultime ore le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono tornate a far parlare di loro. Il motivo? Tutto è nato da alcune dichiarazioni fatte dalla 28enne messinese che recentemente ha ammesso di essere rimasta particolarmente sorpresa dal bacio che la modella brasiliana ha provato a darle sul set di uno shooting fotografico.

Invece una persona che si trovava sul luogo ha fornito una versione completamente differente da quella data dalla fidanzata di Andrea Zenga. Stufa delle polemiche, l’ex di Stefano Sala è sbottata su Instagram, lanciando una frecciatina all’ex compagna d’avventure.

Il rapporto di odio e amore

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sia c’è sempre stato un rapporto di odio e amore. Nella casa più spiata d’Italia, è nata un’amicizia molto speciale al punto che sono nate pure i fanclub Rosmello. Tuttavia in quell’esperienza televisiva la modella e l’attrice hanno avuto pure tante discussioni.

La 28enne siciliana alla fine ha scelto Andrea Zenga, nonostante la sudamericana ha ammesso di essersi presa una cotta per lei. Un’affermazione che poi la stessa ha ritrattato successivamente, e poi ancora una volta confermata. Dopo una burrasca, le due ex gieffino sono tornate ad essere amiche, tanto che Dayane qualche settimana fa le ha chiesto di essere testimonial della sua linea beauty.

Dayane Mello sbotta contro Rosalinda Cannavò

E sul set pubblicitario, che Dayane Mello avrebbe baciato Rosalinda Cannavò, lasciando quest’ultima senza parole. Una versione dei fatti che, stando alla testimonianza di una persona che era sul posto, non corrisponderebbe affatto alla verità. Successivamente la fidanzata di Andrea Zenga ha sbottato su Instagram riferendo ai follower cosa era accaduto con la sudamericana.

Gesto che non è piaciuto alla Mello tanto che sul social ha detto: “Cosa importa un bacio in più o in meno, rispetto a quello che è stato dato durante il Grande Fratello? Io non vivo di gossip. Tutti i partecipanti del Grande Fratello non aspettano altro che un articolo per sparlare. Com’è bello far parlare di sé con il nome degli altri. Facile così”. Si tratta di una sua chiara frecciatina velenosa ad Ada Del Vesco.