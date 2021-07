Temptation Island, spoiler 5^ puntata: Manuela sfiora il bacio con il tentatore Luciano

Manuela sempre più in crisi col fidanzato Stefano

La settimana prossima, ovvero lunedì e martedì, in prima serata su Canale 5 andranno in onda gli ultimi due appuntamenti dell’edizione 2021 di Temptation Island. Stando alle prime anticipazioni fornite dalla stessa redazione, nella quinta e sesta puntata di certo non mancheranno i colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Manuela e Stefano, dove la prima si lascerà andare sempre più col tentatore Luciano l punto che tra i due c’è quasi un bacio. Come la prenderà l’uomo che ama? Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto in Sardegna.

Anticipazioni quinta puntata di Temptation Island

Nello specifico, gli spoiler sul quinto appuntamento di Temptation Island in onda lunedì prossimo lunedì 26 luglio2021 in prima serata su Canale 5, dicono che Manuela sarà sempre più in crisi in merito alla sua storia d’amore con il fidanzato Stefano. per tale ragione la ragazza finirà per avvicinarsi sempre più al tentatore Luciano.

Infatti, visionando il video anticipazione della penultima puntata, è possibile vedere la fidanzata passare dei momenti sempre più intimi con il single. Ma non è finita qui, infatti, visto che tra i due protagonisti del reality show delle tentazioni c’è un grande feeling, addirittura arriveranno a sfiorare il bacio.

Quasi bacio tra Manuela e il single Luciano

Le anticipazioni del penultimo appuntamento di Temptation Island 2021 rivelano anche che ci sarà un momento in cui Luciano e Manuela si ritroveranno molto vicini all’interno della piscina del villaggio delle fidanzate. Nello specifico, il single afferrerà tra le mani il volto della giovane, arrivando così a sfiorare un bacio.

Un’iniziativa, quella della compagna di Stefano che potrebbe mettere la parola fine alla storia d’amore tre i due. La scelta di partecipare al reality show delle tentazioni sarà fatale per la coppia? Il conduttore Filippo Bisciglia ha anticipato lunedì scorso che tra una settimana ci sarà il falò di confronto finale per un’altra delle tre coppie rimaste in gara. Quale sarà?