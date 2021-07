Davide Mengacci su Anna Tatangelo: “Meglio Barbara D’Urso”

Davide Mengacci dice la sua sul cambio di conduzione del programma Scene da un matrimonio

Davide Mengacci boccia Anna Tatangelo che sarà al timone di una nuova versione del programma “Scene da un matrimonio”. La trasmissione condotta per anni da Davide Mengacci cambia conduttore e proprio lui ne approfitta per esprimere il suo parere e le varie perplessità circa la scelta fatta da Mediaset che vuole puntare tutto sulla cantante. Secondo Mengacci la scelta più appropriata sarebbe stata Barbara D’Urso.

Anna Tatangelo si sta preparando ad affrontare una nuova avventura professionale cimentandosi come conduttrice e provando a tenere compagnia ai telespettatori di Canale5, ogni domenica pomeriggio. Se prima Barbara D’Urso aveva il pieno controllo della settimana Mediaset con i suoi programmi che andavano avanti dal pomeriggio alla sera, fino alla domenica, quest’anno le cose sono cambiate. Barbara avrà la conduzione di un solo programma, altri conduttori, anche più giovani si occuperanno del resto.

I dubbi di Mengacci e la delusione del conduttore

Anna Tatangelo attira la curiosità di tutti, sia di coloro che seguivano il programma già da prima, sia di chi è curioso di vederla indossare i panni di conduttrice. Mengacci appare dubbioso perchè secondo lui l’artista non è affatto indicata per condurre un programma come quello. Metterla al timone di una simile trasmissione già avviata e con ottimi ascolti significa osare.

Per questo lui al posto degli autori avrebbe scelto di andarci con i piedi di piombo e dare la responsabilità ad una conduttrice con esperienza, già affermata come la D’Urso che è oltretutto anche più tradizionale. Mengacci afferma che sicuramente la Tatangelo si troverà in una situazione difficile perchè andrà anche a sfidare la regina della domenica pomeriggio Mara Venier. A ferirlo e deluderlo è stato anche il fatto di aver scoperto il cambio di conduzione dai giornali e non essere stato avvisato dagli autori per rispetto.

Le dichiarazioni di Anna Tatangelo dopo le critiche

Nel frattempo Anna Tatangelo nel corso di varie interviste ha spiegato che non ama essere paragonata a Barbara D’Urso, che è una grande professionista nel suo settore che lavora in tv da oltre vent’anni. Lei è una cantante prestata alla televisione, impossibile fare un paragone equo tra le due donne.

Per la Tatangelo questa sarà un’occasione in più per divertirsi e per mettersi in gioco ed alla prova sfidando se stessa e provando a conoscere i suoi limiti. Inoltre sarà impegnata in contemporanea con ‘All Together Now’ dove vestirà ancora una volta i panni di giurata.