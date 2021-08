Temptation Island, selfie nudi a letto: Stefano umilia Manuela, roba da matti con la tentatrice Federica

Tra Manuela e Luciano sembra essere amore

La puntata finale dell’edizione 2021 di Temptation Island ha riservato una serie di colpi di scena che hanno lasciato basiti i numerosi telespettatori del reality show condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Ad esempio, tra Manuela e il tentatore Luciano è accaduto di tutto e i più.

Infatti, la ragazza e il single sono stati travolti da un’insolita passione e pare che vogliano fare le cose sul serio, almeno per il momento. Ma sui vari social network non sono mancate le polemiche. Infatti, in tanti sono convinti che Luciano stia approfittando della popolarità regalata dal programma targato Fascino per cavalcare l’onda e magari puntare Uomini e Donne il prossimo settembre.

Il bacio social tra Manuela e Luciano

Mentre, sui loro rispettivi profili Instagram Luciano e Manuela hanno confermato che il loro è vero amore, condividendo una foto che li mostra labbra contro labbra. “Non eri nei miei piani”, hanno commentato i due ex protagonisti di Temptation Island 2021 sui social. E subito dopo sono stati postati degli scatti bollenti, che ovviamente hanno scatenato ulteriori polemiche da parte del popolo del web.

Tra loro pare che si sia vero amore, ma un parere lo si può dare dopo tempo. Il tentatore, durante il reality show mariano, non ha perso tempo a corteggiare in modo spudorato Manuela. Quest’ultima in un primo momento ha detto di no ma ha cambiato idea. La ragazza ha voltato pagina con Luciano lasciando di sasso il suo fidanzato.

Stefano e Federica si mostrano nudi a letto

Anche Stefano, l’ex fidanzato di Manuela proprio a Temptation Island 2021 ha trovato l’amore. Si tratta di una vendetta nei confronti della sua ex? Infatti, lui e la single Federica nelle ultime ore hanno realizzato un selfie mentre si mostrano nudi a letto con il commento: “Il buongiorno più bello”. Ovviamente in pochissimo tempo sono arrivati un botto di commenti e reazioni. Secondo Stefano, Manuela starebbe solo fingendo di essere innamorata.

“Ci sono persone che vanno avanti, e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato”, ha scritto il ragazzo sul suo profilo Instagram. “Battute pessime, scrivi ancora oggi alle mie ex, insulti di ogni genere, cerchi approvazione nei modi più disperati.. Sii matura, goditi la tua felicità”, ha concluso il giovane.