Guendalina Tavassi ha un nuovo amore dopo la fine del matrimonio? Di chi si tratta e retroscena (FOTO)

Da un po’ di tempo è trapelata la notizia secondo cui Guendalina Tavassi abbia interrotto la storia d’amore con suo marito dopo 8 anni di matrimonio e, stando a quanto emerso, pare che per la donna ci sia un nuovo amore. Di recente, infatti, sul web sono apparse delle foto e dei video dai quali si evince che la dama sarebbe in dolce compagnia.

In questi giorni, infatti, la protagonista è in vacanza con i suoi figli. Tuttavia, con loro pare ci sia anche un uomo misterioso. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e quali sono i retroscena di questo rapporto.

La fine tra Guendalina e suo marito Umberto

Nell’ultimo periodo, l’ex concorrente di una precedente edizione del Grande Fratello è tornata alla ribalta, suo malgrado, a causa di alcuni video particolarmente spinti. Nello specifico, il cellulare della donna è stato hackerato e alcuni contenuti molto privati sono stati resi pubblici. In tali video la protagonista era cimentata in pratiche erotiche molto succinte. L’accaduto generò molto sgomento, al punto che sia Guendalina, sia suo marito intervennero per chiarire la situazione

Ad ogni modo, dopo quanto accaduto, il matrimonio tra i due è capitolato. A causare la rottura definitiva, però, non sembrerebbero essere stati i video spinti, anche se molti ritengono che questa situazione abbia inciso considerevolmente. In ogni caso9, a seguito della rottura, pare che per Guendalina Tavassi ci sia già un nuovo amore. La dama, infatti, è stata avvistata nello stesso posto con un giovane chiamato Federico Perna.

Chi è il nuovo amore della Tavassi

Quest’ultimo pare sia un soggetto esterno al mondo dello spettacolo. Ad ogni modo, subito dopo essere stato etichettato come il nuovo amore di Guendalina Tavassi, l’uomo ha cominciato a comportarsi in maniera bizzarra sui social. In particolar modo, ha trasformato il suo account da pubblico a privato, proprio9 allo scopo di incentivare le persone a seguirlo. In questo modo, i suoi followers cresceranno e il suo profilo diventerà molto più famoso e popolare.

Tale gesto, dunque, ha contribuito a fomentare i sospetti degli utenti del web. Secondo molti, infatti, questa sarebbe solo una mossa strategica finalizzata a creare un po’ di sgomento sui social. Almeno per il momento, però, la diretta interessata di questo gossip non ha proferito parola, non ci resta che attendere per vedere se lo farà.