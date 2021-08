Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano? Arriva un deludente annuncio (FOTO)

Contro tutto e tutti, la love story tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele, al punto che c’è chi ha ipotizzato che i due possano decidere di sposarsi. L’influencer Amedeo Venza è stato inondato di domande in tal senso e il giovane ha deciso di rispondere.

Purtroppo per i fan, almeno per il momento i due protagonisti non hanno nessuna intenzione di convolare a nozze. I loro progetti sono molti, ma nessuno di essi prevede un matrimonio. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Le ipotesi di matrimonio per Giulia e Pierpaolo

L’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembra procedere senza intoppi. Attraverso le loro Instagram Stories, infatti, i due stanno pubblicando tante foto e video per immortalare i momenti salienti delle loro giornate. Da tali contenuti si evince chiaramente che tra loro non ci sia alcun problema. Di recente, ad esempio, sono stati immortalati in vacanza insieme durante una gita in barca. Baci bollenti, abbracci e momenti di tenerezza hanno contraddistinto la giornata.

Tutto questo, quindi, ha fatto sorgere spontanee nei fan alcune ipotesi, come quella di un ipotetico matrimonio in arrivo. Amedeo Venza è intervenuto sulla vicenda e ha dato delle brutte notizie ai fan. In particolare, l’influencer ha detto che i due piccioncini sono molto innamorati, tuttavia, nei loro progetti imminenti non c’è affatto un matrimonio. I due, infatti, sono impegnatissimi con alcune faccende professionali. Ricordiamo, infatti, che Pretelli ha da poco lanciato il suo primo singolo, ma questa non è l’unica novità.

I troppi impegni della Salemi e Pretelli

Molto presto, infatti, i due parleranno ai followers delle nuove attività nelle quali si stanno cimentando. Venza, dunque, ha escluso categoricamente che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli possano sposarsi, almeno nel prossimo futuro. In effetti, la loro9 storia è ancora agli albori. I due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip in un clima davvero particolare. Il loro amore, inoltre, è stato ostacolato in più occasioni, soprattutto dalla famiglia di lui.

Malgrado i chiarimenti, ancora oggi pare ci siano gli strascichi di questa ostilità. Nonostante tutto, però. i due vanno avanti e non hanno nessuna intenzione di lasciare che giudizi esterni ostacolino la loro relazione. Non ci resta che attendere per vedere se i due interverranno sulla vicenda matrimonio e magari accenderanno qualche speranza nei fan.