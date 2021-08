Lorella Cuccarini zittisce chi pensa non possa insegnare canto ad Amici: “E” una richiesta di Maria…” (FOTO)

Lorella Cuccarini replica a chi l’accusa di non saper fare la prof di canto

Dopo settimane di indiscrezioni su un suo possibile addio, alla fine è arrivata la conferma: Lorella Cuccarini è stata confermata ad Amici. A volere il ritorno della professoressa è stata Maria De Filippi in persona. Durante una conversazione con i follower di Instagram, la soubrette romana ha anche risposto a tutti coloro che pensano che non sarà in grado di insegnare canto.

“È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile, anche perché credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline. I giovanissimi magari non lo sanno, ma ho inciso il mio primo brano a 20 anni. Dopo 15 singoli, 6 album, 2 dischi di platino e uno d’oro, 5 musical cantati dal vivo e un Festival di Sanremo come cantante penso di poterlo fare”, ha fatto sapere l’ex conduttrice de La vita in diretta.

La soubrette romana fa un piccolo spoiler su Amici 21

Sempre su Instagram, mentre rispondeva alle domande dei follower Lorella Cuccarini ha poi confermato un piccolo spoiler: “So che la partenza è anticipata, ma non ho ancora notizie precise“. Infatti, da settimane gira voce che il talent show di Amici Maria De Filippi, giunto alla 21esima edizione, prenderà il via da sabato 18 settembre con la presentazione della nuova classe. Un anticipo di un mese e mezzo rispetto agli altri anni, forse dovuto alla rivoluzione dei palinsesti della prossima stagione televisiva Mediaset. (Continua dopo il post)

I ringraziamenti di Lorella Cuccarini a Maria De Filippi

Nelle ultime ore Lorella Cuccarini rispondendo ad alcune domande chele hanno posto i seguaci di Instagram ha speso delle belle parole per Maria De Filippi, ringraziandola pubblicamente per l’opportunità data.

“A confermarmi è stata proprio Maria. Mi ha voluta nel cast della nuova edizione di Amici. Questa è un’esperienza magnifica, che mi mette in gioco umanamente e professionalmente. Sono contenta che questa avventura continui. Nuovi progetti con Maria? Perché no? Non avrei dubbi. La Rai? Non coltivo risentimenti o amarezze. Quando ho un problema lo butto fuori, poi alle spalle. Guardo avanti”, ha concluso la ballerina romana.